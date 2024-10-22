Майк Тайсон назвав кількість раундів, за які переможе Джейка Пола

Майк Тайсон під час підготовки до бою. Фото: instagram.com/miketyson/

Легендарний американський боксер Майк Тайсон продовжує готуватися до поєдинку проти блогера Джейка Пола. Ветеран світового спорту розповів, скільки йому знадобиться раундів для перемоги над аматором.

Тайсон відповів на пропозицію Пола, який був готовий заплатити "Залізному Майку" великі гроші за участь у суперечці, повідомляє Lowkickmma.

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Джейк Пол (праворуч) та футболіст Кіліан Мбаппе. Фото: instagram.com/jakepaul/

Суперечка Тайсона та Пола

"Залізний Майк" отримав пропозицію у розмірі п'яти мільйонів євро. За це 58-річний спортсмен мав зробити собі татуювання з обличчям Джейка Пола, якщо блогер зуміє перемогти за чотири раунди.

Тайсон у відповідь висміяв Джейка Пола і заявив, що блогеру доведеться запропонувати набагато більше грошей, щоб зацікавити колишнього чемпіона світу. "Залізний Майк" додав, що його суперник не матиме шансу протриматися чотири раунди. Тайсон збирається нокаутувати Джейка Пола максимум у другому раунді.

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