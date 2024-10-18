Ф'юрі назвав свою стратегію на реванш з Усиком

Тайсон Ф'юрі під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Тайсон Ф'юрі назвав свій план на бій з Олександром Усиком. Британець не сумнівається в тому, що зможе взяти реванш у суперника.

Ф'юрі не збирається проводити на рингу всі 12 раундів, повідомляє British Boxing News.

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Відомий британський боксер Тайсон Ф'юрі продовжує готуватися до реваншу з Олександром Усиком, який відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії. "Циганський король" розповів про тактику, яку використовує у поєдинку з українцем.

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Фото: скриншот YouTube

Як Ф'юрі хоче перемогти Усіка

Британець не сумнівається в тому, що йому вдасться взяти гору над чинним чемпіоном світу та стати володарем трьох поясів. Для цього Ф'юрі знадобиться від п'яти до семи раундів.

Тайсон навів приклад нещодавній бій Дюбуа проти Джошуа, в якому Даніель здобув швидку перемогу над Ентоні. Йдеться про нокаут, який було проведено у першій половині поєдинку.

"Моя стратегія полягає в тому, щоб нокаутувати Вуса. Важливо розбивати блок суперника, завдати йому шкоди й вивести його з бою за п'ять чи шість раундів", — пояснив Ф'юрі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Олександр Усик більше не є лідером найкращих боксерів світу.

А Василя Ломаченка розкритикували через поведінку українського спортсмена за межами боксерського рингу.