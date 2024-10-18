Фьюри назвал свою стратегию на реванш с Усиком

Тайсон Фьюри во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Тайсон Фьюри назвал свой план на бой с Александром Усиком. Британец не сомневается в том, что сумеет взять реванш у соперника.

Фьюри не собирается проводить на ринге все 12 раундов, сообщает British Boxing News.

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Известный британский боксер Тайсон Фьюри продолжает готовиться к реваншу с Александром Усиком, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. "Цыганский король" рассказал о тактике, которую использует в поединке с украинцем.

Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: скриншот YouTube

Как Фьюри хочет победить Усика

Британец не сомневается в том, что ему удастся взять верх над действующим чемпионом мира и стать обладателем трех поясов. Для этого Фьюри понадобится от пяти до семи раундов.

Тайсон привел в пример недавний бой Дюбуа против Джошуа, в котором Даниэль одержал быструю победу над Энтони. Речь идет о нокауте, который был проведен в первой половине поединка.

"Моя стратегия заключается в том, чтобы нокаутировать Усика. Важно разбивать блок соперника, нанести ему урон и вывести его из боя за пять или шесть раундов", — объяснил Фьюри.

Напомним, недавно стало известно, что Александр Усик больше не является лидером лучших боксеров мира.

А Василия Ломаченко раскритиковали из-за поведения украинского спортсмена за пределами боксерского ринга.