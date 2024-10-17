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Усик потерял лидерство в рейтинге лучших боксеров мира — кто опередил украинца

17 октября 2024 13:32
Станислав Костюк - Редактор
Кроуфорд опередил Усика в рейтинге лучших боксеров мира
Александр Усик отдыхает после тренировки. Фото: instagram.com/usykaa/
Станислав Костюк - Редактор

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик опустился на второе место в рейтинге известного спортивного издания. Украинца обошел атлет, который одержал практически в два раза больше побед. 

Усик занял второе место в рейтинге лучших боксеров мира, сообщает Sports Illustrated

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Теренс Кроуфорд из США занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира, в котором не указывается весовая категория спортсменов. В августе 2024 года американец победил Исраила Мадримова в бою за титул чемпиона мира по версии WBA и пояс временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. 

Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд на церемонии взвешивания. Фото: instagram.com/tbudcrawford/ 

Усик занял второе место 

Украинский чемпион уступил американцу лидерство в рейтинге, но опередил других конкурентов, среди которых оказалось много известных спортсменов. Однако Александр Усик проведет в этом году реванш с Тайсоном Фьюри. В случае победы украинец может вернуть себе первое место в рейтинге. 

Александр Усик
Александр Усик во время спарринга. Фото: instagram.com/usykaa/

На третьей строчке оказался японский боксер Наоя Иноуэ. В сентябре 2024 года он победил ирландца Теренса Дохени в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBF и The Ring во втором легчайшем весе. 

Список лучших боксеров мира 

  1. Теренс Кроуфорд (41 победа, 0 поражений); 
  2. Александр Усик (22-0);
  3. Наоя Иноуэ (28-0);
  4. Артур Бетербиев (21-0);
  5. Джесси Родригес (20-0);
  6. Сауль Альварес (62-2-2);
  7. Дмитрий Бивол (23-1);
  8. Шакур Стивенсон (21-0);
  9. Джервонта Дэвис (29-0);
  10. Девин Хейни (31-0). 

Напомним, известный боксер раскритиковал Василия Ломаченко за поведения украинца за пределами ринга. 

Также стало известно о том, что Ломаченко может уже в ближайшее время объявить о завершении спортивной карьеры. 

бокс Девин Хейни Теренс Кроуфорд спорт Александр Усик

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