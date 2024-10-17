Кроуфорд опередил Усика в рейтинге лучших боксеров мира

Александр Усик отдыхает после тренировки. Фото: instagram.com/usykaa/

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик опустился на второе место в рейтинге известного спортивного издания. Украинца обошел атлет, который одержал практически в два раза больше побед.

Усик занял второе место в рейтинге лучших боксеров мира, сообщает Sports Illustrated.

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Теренс Кроуфорд из США занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира, в котором не указывается весовая категория спортсменов. В августе 2024 года американец победил Исраила Мадримова в бою за титул чемпиона мира по версии WBA и пояс временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.

Теренс Кроуфорд на церемонии взвешивания. Фото: instagram.com/tbudcrawford/

Усик занял второе место

Украинский чемпион уступил американцу лидерство в рейтинге, но опередил других конкурентов, среди которых оказалось много известных спортсменов. Однако Александр Усик проведет в этом году реванш с Тайсоном Фьюри. В случае победы украинец может вернуть себе первое место в рейтинге.

Александр Усик во время спарринга. Фото: instagram.com/usykaa/

На третьей строчке оказался японский боксер Наоя Иноуэ. В сентябре 2024 года он победил ирландца Теренса Дохени в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBF и The Ring во втором легчайшем весе.

Список лучших боксеров мира

Теренс Кроуфорд (41 победа, 0 поражений); Александр Усик (22-0); Наоя Иноуэ (28-0); Артур Бетербиев (21-0); Джесси Родригес (20-0); Сауль Альварес (62-2-2); Дмитрий Бивол (23-1); Шакур Стивенсон (21-0); Джервонта Дэвис (29-0); Девин Хейни (31-0).

Напомним, известный боксер раскритиковал Василия Ломаченко за поведения украинца за пределами ринга.

Также стало известно о том, что Ломаченко может уже в ближайшее время объявить о завершении спортивной карьеры.