Кроуфорд опередил Усика в рейтинге лучших боксеров мира

Усик потерял лидерство в рейтинге лучших боксеров мира — кто опередил украинца
Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик опустился на второе место в рейтинге известного спортивного издания. Украинца обошел атлет, который одержал практически в два раза больше побед.
Усик занял второе место в рейтинге лучших боксеров мира, сообщает Sports Illustrated.
Теренс Кроуфорд из США занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира, в котором не указывается весовая категория спортсменов. В августе 2024 года американец победил Исраила Мадримова в бою за титул чемпиона мира по версии WBA и пояс временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.
Усик занял второе место
Украинский чемпион уступил американцу лидерство в рейтинге, но опередил других конкурентов, среди которых оказалось много известных спортсменов. Однако Александр Усик проведет в этом году реванш с Тайсоном Фьюри. В случае победы украинец может вернуть себе первое место в рейтинге.
На третьей строчке оказался японский боксер Наоя Иноуэ. В сентябре 2024 года он победил ирландца Теренса Дохени в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBF и The Ring во втором легчайшем весе.
Список лучших боксеров мира
- Теренс Кроуфорд (41 победа, 0 поражений);
- Александр Усик (22-0);
- Наоя Иноуэ (28-0);
- Артур Бетербиев (21-0);
- Джесси Родригес (20-0);
- Сауль Альварес (62-2-2);
- Дмитрий Бивол (23-1);
- Шакур Стивенсон (21-0);
- Джервонта Дэвис (29-0);
- Девин Хейни (31-0).
Напомним, известный боксер раскритиковал Василия Ломаченко за поведения украинца за пределами ринга.
Также стало известно о том, что Ломаченко может уже в ближайшее время объявить о завершении спортивной карьеры.
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