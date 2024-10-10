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Ломаченко завершает карьеру — инсайдер

10 октября 2024 22:03
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Василий Ломаченко может завершить карьеру в 2025 году
Василий Ломаченко. Фото: Top Rank
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинский чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко не будет боксировать до конца года. В мире бокса вообще распространяются слухи о том, что боксер завершит карьеру.

Подтвердил информацию о том, что Ломаченко может завершить карьеру, известный инсайдер Майкл Коппинджер.

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Коппинджер отметил, что Ломаченко знал о планах завершить карьеру еще во время переговоров о бое с Джервонтой Дэвисом. Договориться не смогли, а украинский боксер с тех пор осел в США.

Источник считает, что в 2025 году публика не увидит 36-летнего украинца и он повесит перчатки на гвоздь.

При этом в команде Ломаченко ранее заявляли, что он вернется на ринг в следующем году. К тому же Василий почему-то вел переговоры с Дэвисом, а не сразу ему отказал.

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко. Фото: instagram.com/lomus_official

Ломаченко свой крайний бой провел в мае, когда в бою за вакантный чемпионский титул в доминирующем стиле победил Джорджа Камбососа. Соперник был именитый, но стилистически он очень сильно подходил украинцу, который его избил.

Касаемо боев с нынешними чемпионами, то хорошо украинец сможет смотреться с обладателем титула WBO Денисом Беринчиком. Джервонта Дэвис, Шакур Стивенсон и Уильям Зепеда для возрастного Василия являются очень тяжелыми соперниками, в боях с которыми он не будет фаворитами.

Напомним, украинец Сергей Богачук проведет бой в андеркарте реванша Усика против Фьюри.

Ранее жена Усика Катерина сменила образ ради интересной вечеринки.

бокс Василий Ломаченко Денис Беринчик профессиональный бокс украинские боксеры

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