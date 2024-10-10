Василий Ломаченко может завершить карьеру в 2025 году

Василий Ломаченко. Фото: Top Rank

Украинский чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко не будет боксировать до конца года. В мире бокса вообще распространяются слухи о том, что боксер завершит карьеру.

Подтвердил информацию о том, что Ломаченко может завершить карьеру, известный инсайдер Майкл Коппинджер.

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Gervonta Davis was in talks to fight Vasiliy Lomachenko - who is contemplating retirement - and after the prospect of the fight collapsed, Tank will now fight Lamont Roach in a fight where he’ll be a major favorite. Discussing Gervonta’s next fight on ESPN+’s State of Boxing. pic.twitter.com/m8F0Qcqmuf — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 10, 2024

Ломаченко покинет бокс

Коппинджер отметил, что Ломаченко знал о планах завершить карьеру еще во время переговоров о бое с Джервонтой Дэвисом. Договориться не смогли, а украинский боксер с тех пор осел в США.

Источник считает, что в 2025 году публика не увидит 36-летнего украинца и он повесит перчатки на гвоздь.

При этом в команде Ломаченко ранее заявляли, что он вернется на ринг в следующем году. К тому же Василий почему-то вел переговоры с Дэвисом, а не сразу ему отказал.

Василий Ломаченко. Фото: instagram.com/lomus_official

Ломаченко свой крайний бой провел в мае, когда в бою за вакантный чемпионский титул в доминирующем стиле победил Джорджа Камбососа. Соперник был именитый, но стилистически он очень сильно подходил украинцу, который его избил.

Касаемо боев с нынешними чемпионами, то хорошо украинец сможет смотреться с обладателем титула WBO Денисом Беринчиком. Джервонта Дэвис, Шакур Стивенсон и Уильям Зепеда для возрастного Василия являются очень тяжелыми соперниками, в боях с которыми он не будет фаворитами.

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