Беринчик проведет первую защиту титула WBO против бывшего чемпиона мира

Беринчик будет защищать чемпионский титул на вечере бокса Усик — Фьюри
Украинский чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик проведет первую защиту титула. Уже известны дата, место и имя соперника.
Беринчик объявил о бое в своем Instagram.
Следующий бой Беринчика
По информации от Дениса, Беринчик проведет поединок 21 декабря в Саудовской Аравии на шоу, где его друг Александр Усик будет защищать титулы WBC, WBA, WBO против Тайсона Фьюри.
В Эр-Рияде Беринчик сразится с бывшим чемпионов второго полулегкого веса Джо Кордины из Великобритании.
Отметим, что Беринчик стал чемпионом мира 18 мая, когда победил раздельным решением судей фаворита Эммануэля Наваррете.
У Кордины на 12 октября был запланирован бой с чемпионом WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном, но оппонент снялся из-за травмы.
Кордина свой последний бой провел 18 мая в Саудовской Аравии против Энтони Какаче. Британец защищал титулы во втором полулегком весе и проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде.
Кордина за свою карьеру проиграл лишь раз. При этом у него 17 побед, девять из которых досрочные.
Беринчик за свою карьеру выиграл 19 боев, девять досрочно, и никогда не проигрывал.
Напомним, жена Усика сменила образ ради уникальной вечеринки.
Ранее Национальный банк Украины ввел в обращение монету, посвященную победе Усика над Фьюри.
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