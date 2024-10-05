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Беринчик будет защищать чемпионский титул на вечере бокса Усик — Фьюри

5 октября 2024 10:44
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Беринчик проведет первую защиту титула WBO против бывшего чемпиона мира
Денис Беринчик. Фото: instagram.com/berinchyk/
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Украинский чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик проведет первую защиту титула. Уже известны дата, место и имя соперника.

Беринчик объявил о бое в своем Instagram.

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Денис Беринчик
Денис Беринчик против Эммануэля Наваррете. Фото: instagram.com/berinchyk/

Следующий бой Беринчика

По информации от Дениса, Беринчик проведет поединок 21 декабря в Саудовской Аравии на шоу, где его друг Александр Усик будет защищать титулы WBC, WBA, WBO против Тайсона Фьюри.

В Эр-Рияде Беринчик сразится с бывшим чемпионов второго полулегкого веса Джо Кордины из Великобритании.

Денис Беринчик

Отметим, что Беринчик стал чемпионом мира 18 мая, когда победил раздельным решением судей фаворита Эммануэля Наваррете.

У Кордины на 12 октября был запланирован бой с чемпионом WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном, но оппонент снялся из-за травмы.

Кордина свой последний бой провел 18 мая в Саудовской Аравии против Энтони Какаче. Британец защищал титулы во втором полулегком весе и проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде.

Кордина за свою карьеру проиграл лишь раз. При этом у него 17 побед, девять из которых досрочные.

Беринчик за свою карьеру выиграл 19 боев, девять досрочно, и никогда не проигрывал.

Напомним, жена Усика сменила образ ради уникальной вечеринки.

Ранее Национальный банк Украины ввел в обращение монету, посвященную победе Усика над Фьюри.

бокс Денис Беринчик профессиональный бокс украинские боксеры Усик — Фьюри 2

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