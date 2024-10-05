Берінчик проведе перший захист титулу WBO проти колишнього чемпіона світу

Денис Берінчик. Фото: instagram.com/berinchyk/

Український чемпіон світу за версією WBO Денис Берінчик проведе перший захист титулу. Вже відомі дата, місце та ім'я суперника.

Берінчик оголосив про бій у своєму Instagram.

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Денис Берінчик проти Еммануеля Наваррете. Фото: instagram.com/berinchyk/

Наступний бій Берінчика

За інформацією Дениса, Берінчик проведе поєдинок 21 грудня в Саудівській Аравії на шоу, де його друг Олександр Усик захищатиме титули WBC, WBA, WBO проти Тайсона Ф'юрі.

В Ер-Ріяді Берінчик битиметься з колишнім чемпіоном другої напівлегкої ваги Джо Кордіни з Великобританії.

Зазначимо, що Берінчик став чемпіоном світу 18 травня, коли переміг роздільним рішенням суддів лідера Еммануеля Наваррете.

У Кордіни на 12 жовтня було заплановано бій із чемпіоном WBC у легкій вазі Шакуром Стівенсоном, але опонент знявся через травму.

Кордіна свій останній бій провів 18 травня у Саудівській Аравії проти Ентоні Какаче. Британець захищав титули у другій напівлегкій вазі та програв технічним нокаутом у восьмому раунді.

Кордіна за свою кар'єру програв лише раз. При цьому він має 17 перемог, дев'ять із яких дострокові.

Берінчик за свою кар'єру виграв 19 боїв, дев'ять достроково і ніколи не програвав.

Нагадаємо, дружина Усика змінила образ заради унікальної вечірки.

Раніше Національний банк України ввів у обіг монету, присвячену перемозі Усика над Ф'юрі.