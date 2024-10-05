Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Берінчик захищатиме чемпіонський титул на вечорі боксу Усик — Ф'юрі arrow

Берінчик захищатиме чемпіонський титул на вечорі боксу Усик — Ф'юрі

5 жовтня 2024 10:44
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Берінчик проведе перший захист титулу WBO проти колишнього чемпіона світу
Денис Берінчик. Фото: instagram.com/berinchyk/
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Український чемпіон світу за версією WBO Денис Берінчик проведе перший захист титулу. Вже відомі дата, місце та ім'я суперника.

Берінчик оголосив про бій у своєму Instagram.

Читайте також:
Денис Беринчик
Денис Берінчик проти Еммануеля Наваррете. Фото: instagram.com/berinchyk/

Наступний бій Берінчика

За інформацією Дениса, Берінчик проведе поєдинок 21 грудня в Саудівській Аравії на шоу, де його друг Олександр Усик захищатиме титули WBC, WBA, WBO проти Тайсона Ф'юрі.

В Ер-Ріяді Берінчик битиметься з колишнім чемпіоном другої напівлегкої ваги Джо Кордіни з Великобританії.

Денис Беринчик

Зазначимо, що Берінчик став чемпіоном світу 18 травня, коли переміг роздільним рішенням суддів лідера Еммануеля Наваррете.

У Кордіни на 12 жовтня було заплановано бій із чемпіоном WBC у легкій вазі Шакуром Стівенсоном, але опонент знявся через травму.

Кордіна свій останній бій провів 18 травня у Саудівській Аравії проти Ентоні Какаче. Британець захищав титули у другій напівлегкій вазі та програв технічним нокаутом у восьмому раунді.

Кордіна за свою кар'єру програв лише раз. При цьому він має 17 перемог, дев'ять із яких дострокові.

Берінчик за свою кар'єру виграв 19 боїв, дев'ять достроково і ніколи не програвав.

Нагадаємо, дружина Усика змінила образ заради унікальної вечірки.

Раніше Національний банк України ввів у обіг монету, присвячену перемозі Усика над Ф'юрі.

бокс Денис Берінчик професійний бокс українські боксери Усик — Ф'юрі 2

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:49 Метеозалежним буде складно — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:35 Динамо лаконічно привітало Шапаренка з днем народження

11:33 За незаконний вилов риби на Одещині чоловіку загрожує тюремний строк — фото

11:27 Українці отримають меншу зарплату в жовтні — в Раді пояснили причину

Ексклюзив

11:22 Таких ще багато — українські зірки відреагували на гучний скандал з P. Diddy

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

11:18 Україна може стати членом НАТО без частини територій — заява Столтенберга

10:53 Бої за газовидобувні вежі поблизу Зміїного — з'явилися ексклюзивні кадри

10:52 У Садового повідомили, скільки трамваїв з Берліна вже їздять вулицями Львова

10:47 Зеленський повідомив, коли відбудеться наступна зустріч "Рамштайн"

10:44 Берінчик захищатиме чемпіонський титул на вечорі боксу Усик — Ф'юрі

11:49 Метеозалежним буде складно — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:35 Динамо лаконічно привітало Шапаренка з днем народження

11:33 За незаконний вилов риби на Одещині чоловіку загрожує тюремний строк — фото

11:27 Українці отримають меншу зарплату в жовтні — в Раді пояснили причину

Ексклюзив

11:22 Таких ще багато — українські зірки відреагували на гучний скандал з P. Diddy

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

11:18 Україна може стати членом НАТО без частини територій — заява Столтенберга

10:53 Бої за газовидобувні вежі поблизу Зміїного — з'явилися ексклюзивні кадри

10:52 У Садового повідомили, скільки трамваїв з Берліна вже їздять вулицями Львова

10:47 Зеленський повідомив, коли відбудеться наступна зустріч "Рамштайн"

10:44 Берінчик захищатиме чемпіонський титул на вечорі боксу Усик — Ф'юрі

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

Text

00:05 Військовий відповів, до яких наслідків призведе масове СЗЧ на Донбасі

4 жовтня 2024
Text

21:30 Полковник ДПСУ поділився подробицями перебування у російському полоні — ексклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Зменшення зарплат заднім числом суперечить Конституції, — нардеп

Text

17:50 Вибух російського дрона у Білорусі та нові правила мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, що ще один день бойових дій дорівнює місяцю розмінувань

Text

16:48 У США відбулися останні передвиборчі дебати — головні новини наживо з Америки

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Text

16:15 У Нацгвардії відповіли, скільки КАБів запускають окупанти по Україні за добу

Text

13:09 Юрист пояснив переваги мобілізації чоловіків після 18 років

Text

13:00 Мобілізація в Україні та блокування вступу до ЄС — ефір День.LIVE

Text

11:10 Цілодобові "м'ясні штурми" — військовий описав ситуацію під Куп'янськом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті