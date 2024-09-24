Кличко став найкращим суперважковаговиком у 21-му столітті, Усік - другий

Володимир Кличко та Олександр Усик. Фото:Boxing Scene

У 21-му столітті три українці були чемпіонами у надважкій вазі: Володимир й Віталій Кличко та Олександр Усик. Цікаво, що всі троє були топовими володарями титулу, а не такі, як Самуель Пітер та Микола Валуєв, які програли пояси своїм першим хорошим опонентам.

До опублікованого рейтингу десяти найкращих суперважкоатлетів 21-го століття від GiveMeSport потрапили всі три українські чемпіони.

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Рейтинг десяти найкращих суперважковаговиків 21 століття

Аналітики, що складала рейтинг, вивчили події в боксі, починаючи з 2000 року. При визначенні місць враховувалися титули, час їх утримання та вміння.

Перше місце зайняв рекордсмен за захистом чемпіонських титулів Володимир Кличко. Другим лише став перший у 21-му столітті абсолютний чемпіон світу у хевівейті Олександр Усик.

Четверте місце дісталося британцю Тайсону Ф'юрі, а четвертим став мер Києва Віталій Кличко. Цікаво, що градоначальник столиці міг би досягти набагато більшого, але йому завадили травми.

Володимир Кличко (Україна) Олександр Усік (Україна) Тайсон Ф'юрі (Великобританія) Віталій Кличко (Україна) Деонтей Вайлдер (США) Леннокс Льюїс (США) Ентоні Джошуа (Велика Британія) Даніель Дюбуа (Велика Британія) Кріс Бьорд (США) Джозеф Паркер (Нова Зеландія)

Нагадаємо, Ф'юрі розповів, як планує перемогти Усика у реванші, який відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії.

Усика раніше заарештували у Польщі під час посадки на літак у Кракові.