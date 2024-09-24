Кличко став найкращим суперважковаговиком у 21-му столітті, Усік - другий

Кличко став найкращим боксером 21 століття — він обійшов Усика та брата Віталія
У 21-му столітті три українці були чемпіонами у надважкій вазі: Володимир й Віталій Кличко та Олександр Усик. Цікаво, що всі троє були топовими володарями титулу, а не такі, як Самуель Пітер та Микола Валуєв, які програли пояси своїм першим хорошим опонентам.
До опублікованого рейтингу десяти найкращих суперважкоатлетів 21-го століття від GiveMeSport потрапили всі три українські чемпіони.
Рейтинг десяти найкращих суперважковаговиків 21 століття
Аналітики, що складала рейтинг, вивчили події в боксі, починаючи з 2000 року. При визначенні місць враховувалися титули, час їх утримання та вміння.
Перше місце зайняв рекордсмен за захистом чемпіонських титулів Володимир Кличко. Другим лише став перший у 21-му столітті абсолютний чемпіон світу у хевівейті Олександр Усик.
Четверте місце дісталося британцю Тайсону Ф'юрі, а четвертим став мер Києва Віталій Кличко. Цікаво, що градоначальник столиці міг би досягти набагато більшого, але йому завадили травми.
- Володимир Кличко (Україна)
- Олександр Усік (Україна)
- Тайсон Ф'юрі (Великобританія)
- Віталій Кличко (Україна)
- Деонтей Вайлдер (США)
- Леннокс Льюїс (США)
- Ентоні Джошуа (Велика Британія)
- Даніель Дюбуа (Велика Британія)
- Кріс Бьорд (США)
- Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
Нагадаємо, Ф'юрі розповів, як планує перемогти Усика у реванші, який відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії.
Усика раніше заарештували у Польщі під час посадки на літак у Кракові.
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