Олександр Усик очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів України

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Об’єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик є найбільш високооплачуваним українським спортсменом за минулий рік. Загалом у ТОП-15 атлетів за цим переліком всього представники чотирьох видів спорту.

Рейтинг найбільш високооплачуваних українських спортсменів опублікував Forbes.

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Усик далеко попереду

Перше місце в рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів посів Олександр Усик, який завдяки першому бою з Тайсоном Ф’юрі заробив 54 млн доларів. Очевидно, що за реванш, який відбудеться 21 грудня, сума збільшиться.

Друге місце посів лівий захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко — 10 млн доларів. Третім йде вінгер "Челсі" Михайло Мудрик — 6,6 млн доларів.

Загалом в ТОП-15 два боксери, дев’ять футболістів, два баскетболісти та дві тенісистки.

Олександр Усик, 37 років (бокс) — 54 млн доларів Олександр Зінченко, 27 років ("Арсенал", футбол) — 10 млн доларів Михайло Мудрик, 23 роки ("Челсі", футбол) — 6,6 млн доларів Анатолій Трубін, 23 роки ("Бенфіка", футбол) — 4,2 млн доларів Артем Довбик, 27 років ("Рома", футбол) — 3,9 млн доларів Василь Ломаченко, 36 років (бокс) — 3,7 млн доларів Святослав Михайлюк, 27 років ("Юта Джаз", баскетбол) — 3,5 млн доларів Ілля Забарний, 22 роки ("Борнмут", футбол) — 3,4 млн доларів Олексій Лень, 30 років ("Сакраменто Кінгз", баскетбол) — 3,3 млн доларів Віталій Миколенко, 24 роки ("Евертон", футбол) — 3 млн доларів Андрій Лунін, 25 років ("Реал Мадрид", футбол) — 2,8 млн доларів Георгій Судаков, 22 роки ("Шахтар", футбол) — 1,9 млн доларів Еліна Світоліна, 29 років (теніс) — 1,9 млн доларів Віктор Циганков, 26 років ("Жирона", футбол) — 1,8 млн доларів Марта Костюк, 22 роки (теніс) — 1,5 млн доларів

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