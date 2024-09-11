Александр Усик возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Украины

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик — самый высокооплачиваемый украинский спортсмен за прошлый год. В общей сложности в ТОП-15 атлетов по этому перечню всего представители четырех видов спорта.

Рейтинг самых высокооплачиваемых украинских спортсменов опубликовал Forbes.

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Усик далеко впереди

Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов занял Александр Усик, благодаря первому бою с Тайсоном Фьюри заработавший 54 млн долларов. Очевидно, что за реванш, который пройдет 21 декабря, сумма увеличится.

Второе место занял левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко — 10 млн долларов. Третьим идет вингер "Челси" Михаил Мудрик — 6,6 млн долларов.

Всего в ТОП-15 два боксера, девять футболистов, два баскетболиста и две теннисистки.

Александр Усик, 37 лет (бокс) — 54 млн долларов Александр Зинченко, 27 лет ("Арсенал", футбол) — 10 млн долларов Михаил Мудрик, 23 года ("Челси", футбол) — 6,6 млн долларов Анатолий Трубин, 23 года ("Бенфика", футбол) — 4,2 млн долларов Артем Довбик, 27 лет ("Рома", футбол) — 3,9 млн долларов Василий Ломаченко, 36 лет (бокс) — 3,7 млн долларов Святослав Михайлюк, 27 лет ("Юта Джаз", баскетбол) — 3,5 млн долларов Илья Забарный, 22 года ("Борнмут", футбол) — 3,4 млн долларов Алексей Лень, 30 лет ("Сакраменто Кингз", баскетбол) — 3,3 млн долларов Виталий Миколенко, 24 года ("Эвертон", футбол) — 3 млн долларов Андрей Лунин, 25 лет ("Реал Мадрид", футбол) — 2,8 млн долларов Георгий Судаков, 22 года ("Шахтер", футбол) — 1,9 млн долларов Элина Свитолина, 29 лет (теннис) — 1,9 млн долларов Виктор Цыганков, 26 лет ("Жирона", футбол) — 1,8 млн долларов Марта Костюк, 22 года (теннис) — 1,5 млн долларов

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