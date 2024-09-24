Кличко стал лучшим супертяжеловесом в 21-м веке, Усик - второй

Кличко стал лучшим боксером 21 века — он обошел Усика и брата Виталия
В 21-м веке три украинца были чемпионами в супертяжелом весе: Владимир и Виталий Кличко и Александр Усик. Интересно, что все трое были топовыми обладателями титула, а не такие, как Самуэль Питер и Николай Валуев, которые проиграли пояса своим первым хорошим оппонентам.
В опубликованный рейтинг десяти лучших супертяжеловесов 21-века от GiveMeSport попали все три украинских чемпиона.
Рейтинг десяти лучших супертяжеловесов 21 века
Составлявшие рейтинг аналитика изучили события в боксе, начиная с 2000 года. При определении мест учитывались титулы, время их удерживания и умения.
Первое место занял рекордсмен по числу защит чемпионских титулов Владимир Кличко. Вторым лишь стал первый в 21-м веке абсолютный чемпион мира в хэвивейте Александр Усик.
Четвертое место досталось британцу Тайсону Фьюри, а четвертым стал мэр Киева Виталий Кличко. Интересно, что градоначальник столицы мог бы добиться намного большего, но ему помешали травмы.
- Владимир Кличко (Украина)
- Александр Усик (Украина)
- Тайсон Фьюри (Великобритания)
- Виталий Кличко (Украина)
- Деонтей Уайлдер (США)
- Леннокс Льюис (США)
- Энтони Джошуа (Великобритания)
- Даниэль Дюбуа (Великобритания)
- Крис Берд (США)
- Джозеф Паркер (Новая Зеландия)
Напомним, Фьюри рассказал, как планирует победить Усика в реванше, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Усика ранее арестовали в Польше во время посадки на самолет в Кракове.
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