Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Кличко стал лучшим боксером 21 века — он обошел Усика и брата Виталия arrow

Кличко стал лучшим боксером 21 века — он обошел Усика и брата Виталия

24 сентября 2024 20:04
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Кличко стал лучшим супертяжеловесом в 21-м веке, Усик - второй
Владимир Кличко и Александр Усик. Фото:Boxing Scene
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

В 21-м веке три украинца были чемпионами в супертяжелом весе: Владимир и Виталий Кличко и Александр Усик. Интересно, что все трое были топовыми обладателями титула, а не такие, как Самуэль Питер и Николай Валуев, которые проиграли пояса своим первым хорошим оппонентам.

В опубликованный рейтинг десяти лучших супертяжеловесов 21-века от GiveMeSport попали все три украинских чемпиона.

Читайте также:
Рейтинг лучших супертяжеловесов 21-го столетия
Лучшие супертяжеловесы 21-го века. Фото: GiveMeSport

Рейтинг десяти лучших супертяжеловесов 21 века

Составлявшие рейтинг аналитика изучили события в боксе, начиная с 2000 года. При определении мест учитывались титулы, время их удерживания и умения.

Первое место занял рекордсмен по числу защит чемпионских титулов Владимир Кличко. Вторым лишь стал первый в 21-м веке абсолютный чемпион мира в хэвивейте Александр Усик.

Четвертое место досталось британцу Тайсону Фьюри, а четвертым стал мэр Киева Виталий Кличко. Интересно, что градоначальник столицы мог бы добиться намного большего, но ему помешали травмы.

  1. Владимир Кличко (Украина)
  2. Александр Усик (Украина)
  3. Тайсон Фьюри (Великобритания)
  4. Виталий Кличко (Украина)
  5. Деонтей Уайлдер (США)
  6. Леннокс Льюис (США)
  7. Энтони Джошуа (Великобритания)
  8. Даниэль Дюбуа (Великобритания)
  9. Крис Берд (США)
  10. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

Напомним, Фьюри рассказал, как планирует победить Усика в реванше, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Усика ранее арестовали в Польше во время посадки на самолет в Кракове.

Виталий Кличко Александр Усик Владимир Кличко Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:51 Дело бизнес-партнера Коломойского передали в суд — в чем обвиняют

20:35 В Харькове возросло количество пострадавших в результате российской атаки

20:32 Синоптики сообщили, жителям каких областей следует готовиться к дождям завтра

20:22 Белый дом не услышал убедительных аргументов относительно ударов по РФ, — СМИ

20:04 Кличко стал лучшим боксером 21 века — он обошел Усика и брата Виталия

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

19:54 Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове остановили

19:38 Отказ от отсрочки — когда ТЦК имеют право принимать такое решение

19:37 Начальник одесского ТЦК рассказал о своей зарплате

19:21 В Минфине объяснили, какой будет минимальная зарплата в 2025 году

20:51 Дело бизнес-партнера Коломойского передали в суд — в чем обвиняют

20:35 В Харькове возросло количество пострадавших в результате российской атаки

20:32 Синоптики сообщили, жителям каких областей следует готовиться к дождям завтра

20:22 Белый дом не услышал убедительных аргументов относительно ударов по РФ, — СМИ

20:04 Кличко стал лучшим боксером 21 века — он обошел Усика и брата Виталия

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

19:54 Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове остановили

19:38 Отказ от отсрочки — когда ТЦК имеют право принимать такое решение

19:37 Начальник одесского ТЦК рассказал о своей зарплате

19:21 В Минфине объяснили, какой будет минимальная зарплата в 2025 году

Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

Text

17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Text

13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

Text

13:00 Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

Text

12:27 ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

12:25 Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

Text

11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

Text

10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Text

08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2024
Text

23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации