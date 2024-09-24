Кличко стал лучшим супертяжеловесом в 21-м веке, Усик - второй

Владимир Кличко и Александр Усик. Фото:Boxing Scene

В 21-м веке три украинца были чемпионами в супертяжелом весе: Владимир и Виталий Кличко и Александр Усик. Интересно, что все трое были топовыми обладателями титула, а не такие, как Самуэль Питер и Николай Валуев, которые проиграли пояса своим первым хорошим оппонентам.

В опубликованный рейтинг десяти лучших супертяжеловесов 21-века от GiveMeSport попали все три украинских чемпиона.

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Рейтинг десяти лучших супертяжеловесов 21 века

Составлявшие рейтинг аналитика изучили события в боксе, начиная с 2000 года. При определении мест учитывались титулы, время их удерживания и умения.

Первое место занял рекордсмен по числу защит чемпионских титулов Владимир Кличко. Вторым лишь стал первый в 21-м веке абсолютный чемпион мира в хэвивейте Александр Усик.

Четвертое место досталось британцу Тайсону Фьюри, а четвертым стал мэр Киева Виталий Кличко. Интересно, что градоначальник столицы мог бы добиться намного большего, но ему помешали травмы.

Владимир Кличко (Украина) Александр Усик (Украина) Тайсон Фьюри (Великобритания) Виталий Кличко (Украина) Деонтей Уайлдер (США) Леннокс Льюис (США) Энтони Джошуа (Великобритания) Даниэль Дюбуа (Великобритания) Крис Берд (США) Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

Напомним, Фьюри рассказал, как планирует победить Усика в реванше, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Усика ранее арестовали в Польше во время посадки на самолет в Кракове.