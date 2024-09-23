Фьюри назвал главную мотивацию взять реванш у Усика

Тайсон Фьюри во время боя Энтони Джошуа с Даниэлем Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри откровенно рассказал, что его мотивирует перед реваншем с Александром Усиком. Британский спортсмен не сомневается в своей будущей победе.

Фьюри честно признал, что Усик был достоин стать абсолютным чемпионом по итогам первой встречи соперников, сообщает iFL TV.

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Тайсон Фьюри и Александр Усик снова встретились перед боем Энтони Джошуа с Даниэлем Дюбуа в Великобритании. Соперники, которые готовятся к реваншу в декабре, обменялись колкостями, после чего дали интервью журналистам.

Александр Усик и Тайсон Фьюри на вечере бокса. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что Фьюри сказал о реванше

Британский боксер признал, что не был готов к первому бою с украинцем на все сто процентов. Фьюри заявил, что "был недостаточно хорош", чтобы победить соперника. Тайсон мог пойти на целый день в бар вместо тренировки. Он уже многое доказал в боксе и не чувствовал мотивации, чтобы продолжать побеждать.

Поражения в бою с Усиком многое изменило для Фьюри. Он вспомнил, почему пошел в этот спорт. Тайсон заявил, что тренируется так, как в свои лучшие годы. Он хочет вернуться себе чемпионские пояса и заработать еще больше денег, которые потратит в барах.

Напомним, недавно Александра Усика задержали в больше, а его промоутер потребовал официальных извинений от польских правоохранителей.

А Энтони Джошуа задумался об окончании карьеры после поражения в поединке с Даниэлем Дюбуа.