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Фьюри объяснил, как собирается победить Усика и забрать пояса украинца

23 сентября 2024 16:06
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Фьюри назвал главную мотивацию взять реванш у Усика
Тайсон Фьюри во время боя Энтони Джошуа с Даниэлем Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри откровенно рассказал, что его мотивирует перед реваншем с Александром Усиком. Британский спортсмен не сомневается в своей будущей победе.

Фьюри честно признал, что Усик был достоин стать абсолютным чемпионом по итогам первой встречи соперников, сообщает iFL TV

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Тайсон Фьюри и Александр Усик снова встретились перед боем Энтони Джошуа с Даниэлем Дюбуа в Великобритании. Соперники, которые готовятся к реваншу в декабре, обменялись колкостями, после чего дали интервью журналистам. 

Александр Усик и Тайсон Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри на вечере бокса. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что Фьюри сказал о реванше 

Британский боксер признал, что не был готов к первому бою с украинцем на все сто процентов. Фьюри заявил, что "был недостаточно хорош", чтобы победить соперника. Тайсон мог пойти на целый день в бар вместо тренировки. Он уже многое доказал в боксе и не чувствовал мотивации, чтобы продолжать побеждать. 

Поражения в бою с Усиком многое изменило для Фьюри. Он вспомнил, почему пошел в этот спорт. Тайсон заявил, что тренируется так, как в свои лучшие годы. Он хочет вернуться себе чемпионские пояса и заработать еще больше денег, которые потратит в барах. 

Напомним, недавно Александра Усика задержали в больше, а его промоутер потребовал официальных извинений от польских правоохранителей. 

А Энтони Джошуа задумался об окончании карьеры после поражения в поединке с Даниэлем Дюбуа. 

спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Бой Усик — Фьюрі

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