Ф'юрі назвав головну мотивацію взяти реванш в Усика

Ф'юрі пояснив, як збирається перемогти Усика та забрати пояси українця
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі відверто розповів, що його мотивує перед реваншем з Олександром Усиком. Британський спортсмен не сумнівається у своїй майбутній перемозі.
Ф'юрі чесно визнав, що Усик гідний стати абсолютним чемпіоном за підсумками першої зустрічі суперників, повідомляє iFL TV.
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик знову зустрілися перед боєм Ентоні Джошуа з Даніелем Дюбуа у Великій Британії. Суперники, які готуються до реваншу у грудні, обмінялися шпильками, після чого дали інтерв'ю журналістам.
Що Ф'юрі сказав про реванш
Британський боксер визнав, що не був готовий до першого бою з українцем на всі сто відсотків. Ф'юрі заявив, що "був недостатньо впевнений", щоб перемогти суперника. Тайсон міг піти цілий день у бар замість тренування. Він уже багато довів у боксі та не відчував мотивації, щоб продовжувати перемагати.
Поразки у бою з Усиком багато що змінило для Ф'юрі. Він згадав, чому пішов у цей спорт. Тайсон заявив, що тренується так, як у свої найкращі роки. Він хоче повернутися собі чемпіонські пояси та заробити ще більше грошей, які витратить у барах.
Нагадаємо, нещодавно Олександра Усика затримали у Польщі, а його промоутер зажадав офіційних вибачень від польських правоохоронців.
А Ентоні Джошуа задумався про закінчення кар'єри після поразки у поєдинку з Даніелем Дюбуа.
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