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Ф'юрі пояснив, як збирається перемогти Усика та забрати пояси українця

23 вересня 2024 16:06
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Ф'юрі назвав головну мотивацію взяти реванш в Усика
Тайсон Ф'юрі під час бою Ентоні Джошуа з Даніелем Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі відверто розповів, що його мотивує перед реваншем з Олександром Усиком. Британський спортсмен не сумнівається у своїй майбутній перемозі.

Ф'юрі чесно визнав, що Усик гідний стати абсолютним чемпіоном за підсумками першої зустрічі суперників, повідомляє iFL TV.

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Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик знову зустрілися перед боєм Ентоні Джошуа з Даніелем Дюбуа у Великій Британії. Суперники, які готуються до реваншу у грудні, обмінялися шпильками, після чого дали інтерв'ю журналістам.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі на вечорі боксу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Що Ф'юрі сказав про реванш

Британський боксер визнав, що не був готовий до першого бою з українцем на всі сто відсотків. Ф'юрі заявив, що "був недостатньо впевнений", щоб перемогти суперника. Тайсон міг піти цілий день у бар замість тренування. Він уже багато довів у боксі та не відчував мотивації, щоб продовжувати перемагати.

Поразки у бою з Усиком багато що змінило для Ф'юрі. Він згадав, чому пішов у цей спорт. Тайсон заявив, що тренується так, як у свої найкращі роки. Він хоче повернутися собі чемпіонські пояси та заробити ще більше грошей, які витратить у барах.

Нагадаємо, нещодавно Олександра Усика затримали у Польщі, а його промоутер зажадав офіційних вибачень від польських правоохоронців.

А Ентоні Джошуа задумався про закінчення кар'єри після поразки у поєдинку з Даніелем Дюбуа.

спорт Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Бій Усик — Ф'юрі

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