Джошуа нокаутував Дюбуа і заявив про намір продовжити кар'єру у боксі

Ентоні Джошуа після бою з Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Boyers

У Лондоні на "Уемблі" пройшло велике боксерське шоу, яке очолив бій чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа. Поєдинок завершився у п'ятому раунді, коли чемпіон нокаутував претендента.

Після бою Джошуа висловився про завершення кар'єри, повідомляє портал Boxing News 24.

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Джошуа після питань про завершення кар'єри розповів, що попри невдачу, він продовжує тримати голову високо піднятою, оскільки намагається творити історію британського боксу.

Джошуа підтвердив, що має намір продовжувати кар'єру. Ентоні планує повернутися на ринг та проводити бої у майбутньому.

Ентоні Джошуа у бою з Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Boyers

"Ми йдемо, щоб вижити, щоб боротися наступного разу. Я воїн. Також, перш ніж закінчити, потрібно віддати належне моєму супернику, Даніелю, навіть незважаючи на те, що коли я підписуюсь на бій із суперником, я більше не сприймаю його у своїй голові.

Наш бій пройшов, і я знімаю капелюх перед ним та його командою. Були деякі помилки, але така гра. Дрібні деталі коштують дорого на найвищому рівні", — сказав Джошуа.

Зазначимо, що у контракті Джошуа на бій із Дюбуа було передбачено реванш. Якщо Ентоні захоче, то може знову побитися з Даніелем.

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