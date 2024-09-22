Джошуа нокаутировал Дюбуа и заявил о намерении продолжить карьеру в боксе

Энтони Джошуа после боя с Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Boyers

В Лондоне на "Уэмбли" прошло большое боксерское шоу, которое возглавил бой чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа. Поединок завершился в пятом раунде, когда чемпион нокаутировал претендента.

После боя Джошуа высказался о завершении карьеры, передает портал Boxing News 24.

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Джошуа после вопросов о завершении карьеры рассказал, что несмотря на неудачу, он продолжает держать голову высоко поднятой, поскольку пытается творить историю британского бокса.

Джошуа подтвердил, что намерен продолжать карьеру. Энтони планирует вернуться на ринг и проводить бои в будущем.

Энтони Джошуа в бою с Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Boyers

"Мы уходим, чтобы выжить, чтобы бороться в следующий раз. Я воин. Также, прежде чем закончить, нужно отдать должное моему сопернику, Даниэлю, даже несмотря на то, что, когда я подписываюсь на бой с соперником, я больше не воспринимаю его в своей голове.

Наш бой прошел, и я снимаю шляпу перед ним и его командой. Были некоторые ошибки, но такова игра. Мелкие детали стоят дорого на высшем уровне", — сказал Джошуа.

Отметим, что в контракте Джошуа на бой с Дюбуа был предусмотрен реванш. Если Энтони захочет, то может снова подраться с Даниэлем.

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