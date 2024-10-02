НБУ випустив монету на честь абсолютного чемпіонства Олександра Усика

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Національний банк України вирішив відзначити найбільшу спортивну подію в країні у 2024 році. У світі її чекали 24 роки, а автором став українець Олександр Усик.

НБУ ввів обіг монету, присвячену абсолютному чемпіонству Усика. Про це повідомила пресслужба регулятора.

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Нова монета від Усика та НБУ

За інформацією НБУ, 1 жовтня глава банку Андрій Пишний та Усик презентували пам’ятну монету "Абсолютний".

Ця монета присвячена перемозі Усика над Тайсоном Ф’юрі у бою за титули WBC, WBA, IBF, WBO у суперважкій вазі. Усик переміг та увійшов у історію.

"Вдячний за таку високу честь, але хочу наголосити, що ця монета символізує усіх спортсменів, які виборюють медалі для нашої країни, а також всіх тих, хто зі зброєю в руках захищає Україну. Наші перемоги — це також нагадування світу, що українці борються за своє життя, за своїх рідних", — сказав Усик.

Останнім до Усика абсолютним чемпіоном світу з боксу у суперважкій вазі у 2000 році був британець Леннокс Льюїс. Зазначимо, що він отримав це звання в еру трьох титулів WBC, WBA та IBF. У 2007 році статус однієї з чотирьох основних отримала організація WBO. Тому Олександр є першим "абсолютом" в еру чотирьох титулів.

Зазначимо, що на монеті номіналом 5 грн з одного боку зображено традиційний кримськотатарський орнамент, який використаний у дизайні одного з образів спортсмена на "битві поглядів" перед поєдинком з Ф’юрі.

На іншій стороні монети зображено образ Усика на тлі монумента "Батьківщина-мати". Всього у продаж надійшло до 50 тисяч монет.

Нагадаємо, раніше Тайсон Ф'юрі розповів як переможе Усика в реванші, який пройде 21 грудня в Саудівській Аравії.

Також раніше 22-гу перемогу здобув талановитий український суперважковаговик Владислав Сіренко.