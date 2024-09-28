Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ф'юрі розповів, що зробить з Усиком у реванші arrow

Ф'юрі розповів, що зробить з Усиком у реванші

28 вересня 2024 22:56
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Тайсон Ф'юрі обіцяє нокаутувати Усика в реванші 21 грудня
Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/p/DAL-KzMAAQr/
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Український чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC Олександр Усик у травні поточного року переміг Тайсона Ф'юрі рішенням суддів. Реванш цих двох топових боксерів відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії.

Перед майбутнім поєдинком Ф'юрі розповів порталу TalkSport про реванш.

Читайте також:
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі
Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Ф'юрі збирається знищити Усика

За словами Ф'юрі, він виграв перший поєдинок за очками, але у реванші має намір завершити бій нокаутом.

Ф'юрі не хоче залишати рішення суддям, які підвели його у першому бою. Тайсон порівняв цю ситуацію зі своїм другим боєм проти Деонтея Уайлдера, в якому також поставив за мету перемогти нокаутом.

"Я пам'ятаю, як чудово провів перший бій з Уайлдером, але судді не присудили мені перемогу. У другому поєдинку я вийшов, щоб завершити його нокаутом, і досяг свого. У другому бою з Усиком планую зробити те саме", — сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що Ф'юрі за свою кар'єру виграв 34 бої, 24 достроково, один бій програв і завершився нічиєю.

Усик виграв 22 бої за кар'єру, 14 нокаутами, і жодного разу не програвав.

Нагадаємо, раніше Усик прийняв рішення стати Міністром молоді та спорту України.

Ф'юрі раніше змусили вибачитися за бійку з командою Усика.

Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі суперважка вага професійний бокс українські боксери

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:02 Блінкен прокоментував ставлення США до Плану перемоги Зеленського

22:39 В Укренерго повідомили, чи варто готуватися до відключень світла у неділю

22:22 У поліції показали моторошні кадри удару РФ по лікарні у Сумах

21:53 Повертаємося додому — Зеленський повідомив деталі візиту до США

21:32 Полісся у Львові не залишило шансів Карпатам та посунуло Динамо з другого місця

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

21:30 Чорнобильська катастрофа — як змінювалося відображення в кінематографі

21:13 На Львівщині посадовець жорстоко побив жінку — суд виніс вирок

21:09 Графіки відключення світла — які обмеження чекати одеситам у неділю

20:54 Мер Львова Садовий влаштував у міськраді тренінг для протидії кібератакам

20:15 У Зеленського заявили, коли стане відомо про дозвіл на удари вглиб Росії

23:02 Блінкен прокоментував ставлення США до Плану перемоги Зеленського

22:39 В Укренерго повідомили, чи варто готуватися до відключень світла у неділю

22:22 У поліції показали моторошні кадри удару РФ по лікарні у Сумах

21:53 Повертаємося додому — Зеленський повідомив деталі візиту до США

21:32 Полісся у Львові не залишило шансів Карпатам та посунуло Динамо з другого місця

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

21:30 Чорнобильська катастрофа — як змінювалося відображення в кінематографі

21:13 На Львівщині посадовець жорстоко побив жінку — суд виніс вирок

21:09 Графіки відключення світла — які обмеження чекати одеситам у неділю

20:54 Мер Львова Садовий влаштував у міськраді тренінг для протидії кібератакам

20:15 У Зеленського заявили, коли стане відомо про дозвіл на удари вглиб Росії

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд