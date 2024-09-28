Тайсон Ф'юрі обіцяє нокаутувати Усика в реванші 21 грудня

Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/p/DAL-KzMAAQr/

Український чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC Олександр Усик у травні поточного року переміг Тайсона Ф'юрі рішенням суддів. Реванш цих двох топових боксерів відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії.

Перед майбутнім поєдинком Ф'юрі розповів порталу TalkSport про реванш.

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Ф'юрі збирається знищити Усика

За словами Ф'юрі, він виграв перший поєдинок за очками, але у реванші має намір завершити бій нокаутом.

Ф'юрі не хоче залишати рішення суддям, які підвели його у першому бою. Тайсон порівняв цю ситуацію зі своїм другим боєм проти Деонтея Уайлдера, в якому також поставив за мету перемогти нокаутом.

"Я пам'ятаю, як чудово провів перший бій з Уайлдером, але судді не присудили мені перемогу. У другому поєдинку я вийшов, щоб завершити його нокаутом, і досяг свого. У другому бою з Усиком планую зробити те саме", — сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що Ф'юрі за свою кар'єру виграв 34 бої, 24 достроково, один бій програв і завершився нічиєю.

Усик виграв 22 бої за кар'єру, 14 нокаутами, і жодного разу не програвав.

Нагадаємо, раніше Усик прийняв рішення стати Міністром молоді та спорту України.

Ф'юрі раніше змусили вибачитися за бійку з командою Усика.