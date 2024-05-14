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Ф'юрі змусили вибачитися за бійку з командою Усика — він забув, де перебуває

14 травня 2024 14:33
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ф'юрі змусили вибачитися за бійку з командою Усика — він забув, де перебуває
Джон Ф'юрі (праворуч) після конфлікту. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У перший день медіа тижня відбулася сутичка між командами чемпіона світу за версією IBF, WBA, WBO Олександра Усика та володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі. Батько британця Джон Ф'юрі вдарив головою охоронця українця та розбив своє чоло.

Поведінка Джона викликала невдоволення у його сина та влади Саудівської Аравії, де не вітають таку поведінку, повідомив портал Luckypunchnet.

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Ф'юрі довелося вибачатися

Після бійки Ф'юрі-старший розповів, що вигуки зі словом "Усик" він вважав неповагою до Тайсона і тому почав бійку.

Потім Джону довелося вибачитись за свій вчинок перед королівською родиною Саудівської Аравії.

"Просто хочу вибачитися у мого друга його Величності чудової країни Саудівська Аравія. Вибачаюсь", — сказав Джон Ф'юрі.

Поєдинок Усика та Ф'юрі відбудеться 18 травня у Саудівській Аравії. Переможець бою отримає статус першого в історії абсолютного чемпіона світу суперважкої ваги із чотирма поясами.

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бійка
Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі
Джон Ф'юрі

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