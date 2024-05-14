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Ф'юрі порівняв Усика з Кличком і вибрав найсильнішого українського боксера

14 травня 2024 13:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ф'юрі порівняв Усика з Кличком і вибрав найсильнішого українського боксера
Тайсон Ф'юрі відповідає на запитання журналістів. Фото: instagram.com/tysonfury/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський боксер Тайсон Ф'юрі порівняв свого суперника Олександра Усика з Володимиром Кличком, якого колись переміг на рингу. Британець не сумнівається в тому, що зуміє взяти гору над ще одним українцем.

Ф'юрі порівняв двох українських боксерів, повідомляє Boxing News 24.

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Чемпіон світу з боксу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі вважає Олександра Усика легким противником для себе. Британець заявив, що українець не зможе йому протистояти так, як це зробив колись Володимир Кличко.

Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі під час підготовки до бою. Фото: instagram.com/tysonfury/

Що Ф'юрі сказав про Усика та Кличка

Тайсон відзначив лідерські якості та тактичну грамотність Олександра, але назвав недоліки українського боксера. Ф'юрі пояснив, що хоч Усик і переміг більшість важкоатлетів, але цього разу він програє через різницю в габаритах.

Британський боксер згадав про те, як відібрав усі чемпіонські пояси, окрім WBC, у Володимира Кличка. Того разу Ф'юрі не став абсолютним чемпіоном світу лише через те, що одним із поясів володів Віталій Кличко.

"Усик і близько не може зрівнятися з Кличком. У Олександра немає таких досягнень, які були у Володимира. Він не домінував у цій вазі більше десятиліття. Мені не важко виграти цей бій", — заявив Ф'юрі.

Поєдинок Усика з Ф'юрі відбудеться у суботу, 18 травня, у Саудівській Аравії.

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спорт
Олександр Усик
Володимир Кличко
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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