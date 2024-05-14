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Фьюри сравнил Усика с Кличко и выбрал самого сильного украинского боксера

14 мая 2024 13:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фьюри сравнил Усика с Кличко и выбрал самого сильного украинского боксера
Тайсон Фьюри отвечает на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/tysonfury/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский боксер Тайсон Фьюри сравнил своего соперника Александра Усика с Владимиром Кличко, которого когда-то победил на ринге. Британец не сомневается в том, что сумеет взять верх над еще одним украинцем. 

Фьюри сравнил двух украинских боксеров, сообщает Boxing News 24

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Чемпион мира по боксу по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри считает Александра Усика легким противником для себя. Британец заявил, что украинец не сумеет ему противостоять так, как это сделал когда-то Владимир Кличко. 

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри во время подготовки к бою. Фото: instagram.com/tysonfury/

Что Фьюри сказал об Усике и Кличко 

Тайсон отметил лидерские качества и тактическую грамотность Александра, но назвал недостатки украинского боксера. Фьюри объяснил, что хоть Усик и победил большинство тяжеловесов, но на этот раз он проиграет из-за разницы в габаритах. 

Британский боксер вспомнил о том, как отобрал все чемпионский пояса, кроме WBC, у Владимира Кличко. В тот раз Фьюри не стал абсолютным чемпионом мира только из-за того, что одним из поясов владел Виталий Кличко. 

"Усик и близко не может сравниться с Кличко. У Александра нет таких достижений, какие были у Владимира. Он не доминировал в этом весе больше десятилетия. Мне не составит труда выиграть этот бой", — заявил Фьюри. 

Поединок Усика с Фьюри состоится в субботу, 18 мая, в Саудовской Аравии. 

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спорт
Александр Усик
Владимир Кличко
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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