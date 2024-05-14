Фьюри сравнил Усика с Кличко и выбрал самого сильного украинского боксера

Тайсон Фьюри отвечает на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/tysonfury/

Английский боксер Тайсон Фьюри сравнил своего соперника Александра Усика с Владимиром Кличко, которого когда-то победил на ринге. Британец не сомневается в том, что сумеет взять верх над еще одним украинцем.

Фьюри сравнил двух украинских боксеров, сообщает Boxing News 24.

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Чемпион мира по боксу по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри считает Александра Усика легким противником для себя. Британец заявил, что украинец не сумеет ему противостоять так, как это сделал когда-то Владимир Кличко.

Тайсон Фьюри во время подготовки к бою. Фото: instagram.com/tysonfury/

Что Фьюри сказал об Усике и Кличко

Тайсон отметил лидерские качества и тактическую грамотность Александра, но назвал недостатки украинского боксера. Фьюри объяснил, что хоть Усик и победил большинство тяжеловесов, но на этот раз он проиграет из-за разницы в габаритах.

Британский боксер вспомнил о том, как отобрал все чемпионский пояса, кроме WBC, у Владимира Кличко. В тот раз Фьюри не стал абсолютным чемпионом мира только из-за того, что одним из поясов владел Виталий Кличко.

"Усик и близко не может сравниться с Кличко. У Александра нет таких достижений, какие были у Владимира. Он не доминировал в этом весе больше десятилетия. Мне не составит труда выиграть этот бой", — заявил Фьюри.

Поединок Усика с Фьюри состоится в субботу, 18 мая, в Саудовской Аравии.

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