Фьюри разбили лоб во время драки с командой Усика — детали

Тайсон Фьюри отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube

Незадолго до боя Тайсона Фьюри с Александром Усиком произошел очередной скандальный инцидент. Он завершился травмой Фьюри.

Речь идет об отце британского боксера Джоне Фьюри, сообщает IFL TV.

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Меньше недели осталось до боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Победитель этого противостояния получит пять чемпионских поясов. Александр Усик и Тайсон Фьюри завершили подготовку к поединку, однако произошел инцидент, который теоретически может привести к переносу даты боя.

Афиша боя Усик — Фьюри. Фото: instagram.com/tysonfury/

Фьюри получил травму

Представители двух претендентов на чемпионский титул встретились за несколько дней перед боем. Во время традиционного обмена колкостями возникла потасовка, которая переросла в драку.

Джон Фьюри после драки. Фото: скриншот YouTube

Отец Тайсона Фьюри получил травму во время стычки с представителями Александра Усика. В результате Джон Фьюри получил рассечение на лбу. Рана выглядит достаточно неприятно. Подробности этого инцидента пока не известны.

Бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри должен состояться 18 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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