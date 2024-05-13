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Фьюри разбили лоб во время драки с командой Усика — детали

13 мая 2024 17:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фьюри разбили лоб во время драки с командой Усика — детали
Тайсон Фьюри отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Незадолго до боя Тайсона Фьюри с Александром Усиком произошел очередной скандальный инцидент. Он завершился травмой Фьюри. 

Речь идет об отце британского боксера Джоне Фьюри, сообщает IFL TV

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Меньше недели осталось до боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Победитель этого противостояния получит пять чемпионских поясов. Александр Усик и Тайсон Фьюри завершили подготовку к поединку, однако произошел инцидент, который теоретически может привести к переносу даты боя. 

Тайсон Фьюри и Александр Усик
Афиша боя Усик — Фьюри. Фото: instagram.com/tysonfury/

Фьюри получил травму 

Представители двух претендентов на чемпионский титул встретились за несколько дней перед боем. Во время традиционного обмена колкостями возникла потасовка, которая переросла в драку. 

Джон Фьюри
Джон Фьюри после драки. Фото: скриншот YouTube

Отец Тайсона Фьюри получил травму во время стычки с представителями Александра Усика. В результате Джон Фьюри получил рассечение на лбу. Рана выглядит достаточно неприятно. Подробности этого инцидента пока не известны. 

Бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри должен состояться 18 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 

Напомним, за Довбика заплатят 70 млн — "Жирона" согласится продать игрока.

Тренер "Шахтера" рассказал правду о драке после матча с "Динамо".

Лунин объяснил, кто сыграет в основе "Реала" в финале Лиги чемпионов. 

"Полесье" заберет лидера "Днепра-1" без согласования с клубом. 

Лунин ответил "Реалу" на предложение продлить контракт — что решил вратарь.

спорт
Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі
Джон Фьюри

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