Фьюри разбили лоб во время драки с командой Усика — детали
Незадолго до боя Тайсона Фьюри с Александром Усиком произошел очередной скандальный инцидент. Он завершился травмой Фьюри.
Речь идет об отце британского боксера Джоне Фьюри, сообщает IFL TV.
Меньше недели осталось до боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Победитель этого противостояния получит пять чемпионских поясов. Александр Усик и Тайсон Фьюри завершили подготовку к поединку, однако произошел инцидент, который теоретически может привести к переносу даты боя.
Фьюри получил травму
Представители двух претендентов на чемпионский титул встретились за несколько дней перед боем. Во время традиционного обмена колкостями возникла потасовка, которая переросла в драку.
Отец Тайсона Фьюри получил травму во время стычки с представителями Александра Усика. В результате Джон Фьюри получил рассечение на лбу. Рана выглядит достаточно неприятно. Подробности этого инцидента пока не известны.
Бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри должен состояться 18 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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