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Лунин ответил Реалу на предложение продлить контракт — что решил вратарь

13 мая 2024 15:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин ответил Реалу на предложение продлить контракт — что решил вратарь
Андрей Лунин на праздновании по случаю победы в чемпионате Испании. Фото: Reuters/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство мадридского "Реала" хочет оставить в команде Андрея Лунина. Украинскому голкиперу предложили подписать с клубом новое соглашение. 

"Реал" улучшил контракт Лунина, сообщает Marca

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Президент "Реала" Флорентино Перес провел переговоры с Андреем Луниным. Мадридский клуб заинтересован в том, чтобы оставить украинца в составе как минимум еще на несколько лет. После раздумий Андрей объявил руководству "королевского клуба" о своем решении. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин фотографирует болельщиков "Реала". Фото: Reuters/Ana Beltran

Что "Реал" предложил Лунину 

Мадридцы решили сделать ставку на украинца в долгосрочной перспективе, несмотря на возвращение после травмы опытного Тибо Куртуа. В "Реале" понимают, что из-за хронических травм бельгиец не сможет выдержать конкуренцию с Андреем Луниным, однако он пока еще важен для команды. 

В следующем сезоне Лунин будет конкурировать с Куртуа за место в основе "Реала". После этого именно Андрей должен будет занять "пост номер один". Украинец согласился подписать новый контракт с "королевским клубом" до лета 2029 года. 

При этом пока еще не известно, какой вратарь выйдет в основном составе "Реала" в финале Лиги чемпионов. 

Напомним, за Довбика заплатят 70 млн — "Жирона" согласится продать игрока.

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