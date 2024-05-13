Лунин ответил Реалу на предложение продлить контракт — что решил вратарь

Андрей Лунин на праздновании по случаю победы в чемпионате Испании. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Руководство мадридского "Реала" хочет оставить в команде Андрея Лунина. Украинскому голкиперу предложили подписать с клубом новое соглашение.

"Реал" улучшил контракт Лунина, сообщает Marca.

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Президент "Реала" Флорентино Перес провел переговоры с Андреем Луниным. Мадридский клуб заинтересован в том, чтобы оставить украинца в составе как минимум еще на несколько лет. После раздумий Андрей объявил руководству "королевского клуба" о своем решении.

Андрей Лунин фотографирует болельщиков "Реала". Фото: Reuters/Ana Beltran

Что "Реал" предложил Лунину

Мадридцы решили сделать ставку на украинца в долгосрочной перспективе, несмотря на возвращение после травмы опытного Тибо Куртуа. В "Реале" понимают, что из-за хронических травм бельгиец не сможет выдержать конкуренцию с Андреем Луниным, однако он пока еще важен для команды.

В следующем сезоне Лунин будет конкурировать с Куртуа за место в основе "Реала". После этого именно Андрей должен будет занять "пост номер один". Украинец согласился подписать новый контракт с "королевским клубом" до лета 2029 года.

При этом пока еще не известно, какой вратарь выйдет в основном составе "Реала" в финале Лиги чемпионов.

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