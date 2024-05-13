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Лунін відповів Реалу на пропозицію продовжити контракт — що вирішив воротар

13 травня 2024 15:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін відповів Реалу на пропозицію продовжити контракт — що вирішив воротар
Андрій Лунін на святкуванні з нагоди перемоги у чемпіонаті Іспанії. Фото: Reuters/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво мадридського "Реала" хоче залишити у команді Андрія Луніна. Українському голкіперу запропонували підписати із клубом нову угоду.

"Реал" покращив контракт Луніна, повідомляє Marca.

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Президент "Реала" Флорентіно Перес провів переговори з Андрієм Луніним. Мадридський клуб зацікавлений у тому, щоб залишити українця у складі щонайменше ще на кілька років. Після роздумів Андрій оголосив керівництву "королівського клубу" про своє рішення.

Андрій Лунін
Андрій Лунін фотографує вболівальників "Реала". Фото: Reuters/Ana Beltran

Що "Реал" запропонував Луніну

Мадридці вирішили зробити ставку на українця у довгостроковій перспективі попри повернення після травми досвідченого Тібо Куртуа. У "Реалі" розуміють, що через хронічні травми бельгієць не зможе витримати конкуренцію з Андрієм Луніним, проте він поки що важливий для команди.

Наступного сезону Лунін конкуруватиме з Куртуа за місце в основі "Реала". Після цього саме Андрій має зайняти "пост номер один". Українець погодився підписати новий контракт із "королівським клубом" до літа 2029 року.

Поки не відомо, який воротар вийде в основному складі "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, за Довбика заплатять 70 млн — "Жирона" погодиться продати гравця.

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