Ф'юрі розбили лоб під час бійки з командою Усика — деталі

Тайсон Ф'юрі відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube

Незадовго до бою Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком стався черговий скандальний інцидент. Він завершився травмою Ф'юрі.

Йдеться про батька британського боксера Джона Ф'юрі, повідомляє IFL TV.

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Менше ніж тиждень залишився до бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Переможець цього протистояння отримає п'ять чемпіонських поясів. Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі завершили підготовку до поєдинку, проте стався інцидент, який теоретично може призвести до перенесення дати бою.

Афіша бою Усик — Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury/

Ф'юрі отримав травму

Представники двох претендентів на чемпіонський титул зустрілися за декілька днів до бою. Під час традиційного обміну шпильками виникла сутичка, яка переросла у бійку.

Джон Ф'юрі після бійки. Фото: скриншот YouTube

Батько Тайсона Ф'юрі отримав травму під час сутички з представниками Олександра Усика. У результаті Джон Ф'юрі отримав розсічення на лобі. Рана виглядає досить неприємно. Подробиці цього інциденту поки що невідомі.

Бій Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі має відбутися 18 червня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

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