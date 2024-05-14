Фьюри заставили извиниться за драку с командой Усика — он забыл, где находится

Джон Фьюри (справа) после конфликта. Фото: скриншот

В первый день медианедели произошла стычка между командами чемпиона мира по версии IBF, WBA, WBO Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. Отец британца Джон Фьюри ударил головой охранника украинца и разбил свой лоб.

Поведение Джона вызвало недовольство у его сына и властей Саудовской Аравии, где не приветствуют такое поведение, сообщил портал Luckypunchnet.

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Фьюри пришлось извиняться

После драки Фьюри-старший рассказал, что выкрики со словом "Усик" он посчитал неуважением к Тайсону и поэтому начал потасовку.

Затем Джону пришлось извиниться за свой поступок перед королевской семьей Саудовской Аравии.

"Просто хочу попросить прощения у моего друга его Превосходительства и замечательной страны Саудовская Аравия. Извиняюсь", — сказал Джон Фьюри.

Поединок Усика и Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. Победитель боя получит статус первого в истории абсолютного чемпиона мира супертяжелого веса с четырьмя поясами.

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