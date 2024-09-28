Тайсон Фьюри обещает нокаутировать Усика в реванше 21 декабря

Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/p/DAL-KzMAAQr/

Украинский чемпион мира по версиях WBO, WBA, WBC Александр Усик в мае текущего года победил Тайсона Фьюри решением судей. Реванш этих двух топовых боксеров состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Перед предстоящим поединком Фьюри рассказал порталу TalkSport о реванше.

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Фьюри собирается уничтожить Усика

По словам Фьюри, он выиграл первый поединок по очкам, но в реванше намерен завершить бой нокаутом.

Фьюри не хочет оставлять решение судьям, которые подвели его в первом бою. Тайсон сравнил эту ситуацию со своим вторым боем против Деонтея Уайлдера, в котором также поставил цель победить нокаутом.

"Я помню, как отлично провел первый бой с Уайлдером, но судьи не присудили мне победу. Во втором поединке я вышел, чтобы завершить его нокаутом, и добился своего. Во втором бою с Усиком планирую сделать то же самое", — сказал Фьюри.

Отметим, что Фьюри за свою карьеру выиграл 34 боя, 24 досрочно, один бой проиграл и один завершился ничьей.

Усик выиграл 22 боя за карьеру, 14 нокаутами, и ни разу не проигрывал.

Напомним, ранее Усик принял решение стать Министром молодежи и спорта Украины.

Фьюри ранее заставили извиниться за драку с командой Усика.