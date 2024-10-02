НБУ выпустил монету в честь абсолютного чемпионства Александра Усика

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Национальный банк Украины решил отметить крупнейшее спортивное событие в стране в 2024 году. В мире его ждали 24 года, а автором стал украинец Александр Усик.

НБУ ввел в обращение монету, посвященную абсолютному чемпионству Усика. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Новая монета от Усика и НБУ

По информации НБУ, 1 октября глава банка Андрей Пышный и Усик представили памятную монету "Абсолютный".

Эта монета посвящена победе Усика над Тайсоном Фьюри в бою за титулы WBC, WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе. Усик победил и вошел в историю.

"Благодарен за столь высокую честь, но хочу подчеркнуть, что эта монета символизирует всех спортсменов, борющихся за медали для нашей страны, а также всех тех, кто с оружием в руках защищает Украину. Наши победы — это также напоминание мира, что украинцы борются за свою жизнь, за своих родных", — сказал Усик.

Последним до Усика абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе в 2000 году был британец Леннокс Льюис. Отметим, что он получил это звание в эпоху трех титулов WBC, WBA и IBF. В 2007 году статус одной из четырех основных получила организация WBO. Поэтому Александр является первым "абсолютом" в эру четырех титулов.

Отметим, что на монете номиналом 5 грн с одной стороны изображен традиционный крымскотатарский орнамент, использованный в дизайне одного из образов спортсмена на "битве взглядов" перед поединком с Фьюри.

На другой стороне монеты изображен образ Усика на фоне монумента "Батькивщина-мати". Всего в продажу поступило до 50 тысяч монет.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри рассказал, как победит Усика в реванше, который пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.

Также ранее 22-ю победу одержал талантливый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко.