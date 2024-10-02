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Український супертяж Сіренко виграв черговий бій нокаутом — відео

2 жовтня 2024 12:46
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Владислав Сіренко переміг Кармака технічним нокаутом у Нешвілі
Український нокаутер Владислав Сіренко. Фото: instagram.com/vladsirenkoboxing
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

На арені Texas Troubadour Theatre у Нешвіллі, США відбулося боксерське шоу. В одному з поєдинків на ринг вийшов український проспект суперважкої ваги Владислав Сіренко.

Суперником українця став американський аутсайдер Брендон Кармак, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Очікувалося, що Кармак вийде на ринг, щоб впасти і заробити чек, як більшість джорніменів. Проте американець здивував і ладен був йти вперед і боксувати на ближній дистанції.

Сіренко вищий за класом і тому перегравав суперника, але публіці сподобалося, що Кармак сміливо бився.

Більша частина бою проходила на ближній дистанції, де українець перебивав суперника, який хаотично бив.

У четвертому раунді Сіренко захистився від хуків Кармака, а потім контрударом лівою вразив опонента, а правим хуком відправив на підлогу. До того ж поки американець падав, українець ще влучив по ньому лівим знизу.

Кармак підвівся, але рефері зупинив бій і віддав Сіренко перемогу технічним нокаутом.

Нагадаємо, раніше на шоу в Україні виграли свої поєдинки українські проспекти Харциз та Чеботар.

Тайсон Ф'юрі раніше розповів, що планує зробити з Олександром Усиком у реванші.

Владислав Сіренко бокс суперважка вага професійний бокс українські боксери

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