Владислав Сіренко переміг Кармака технічним нокаутом у Нешвілі

Український нокаутер Владислав Сіренко. Фото: instagram.com/vladsirenkoboxing

На арені Texas Troubadour Theatre у Нешвіллі, США відбулося боксерське шоу. В одному з поєдинків на ринг вийшов український проспект суперважкої ваги Владислав Сіренко.

Суперником українця став американський аутсайдер Брендон Кармак, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ukrainian Vladyslav Sirenko (22-0) 🇺🇦 had male trouble з його heavyweight opponent Brandon Carmack (7-6-3) 🇺🇸 і схилили його в чотири дні в Nashville, Tennessee, USA. pic.twitter.com/U8TIZayNXQ — Permante (@PermantexG) October 2, 2024

Для Сіренка все пройшло не дуже гладко

Очікувалося, що Кармак вийде на ринг, щоб впасти і заробити чек, як більшість джорніменів. Проте американець здивував і ладен був йти вперед і боксувати на ближній дистанції.

Сіренко вищий за класом і тому перегравав суперника, але публіці сподобалося, що Кармак сміливо бився.

Більша частина бою проходила на ближній дистанції, де українець перебивав суперника, який хаотично бив.

У четвертому раунді Сіренко захистився від хуків Кармака, а потім контрударом лівою вразив опонента, а правим хуком відправив на підлогу. До того ж поки американець падав, українець ще влучив по ньому лівим знизу.

Кармак підвівся, але рефері зупинив бій і віддав Сіренко перемогу технічним нокаутом.

Нагадаємо, раніше на шоу в Україні виграли свої поєдинки українські проспекти Харциз та Чеботар.

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