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Харциз та Чеботар здобули швидкі дострокові перемоги у Винниках

29 вересня 2024 00:46
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Ярослав Харциз та інші українці здобули перемоги на шоу у Винниках
Ярослав Харциз — Алан Веласкес. Фото: luckypunchnet
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

У Винниках відбулося боксерське шоу, де виступили колишні боксери збірної України. Публіку порадували боями Ярослава Харциза, Василя Чеботаря та Дениса Коренєва.

Усі українці свої поєдинки виграли, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як виступили українці у Винниках

Харциз у своєму поєдинку зустрівся з аргентинським джорніменом Аланом Себастьяном Веласкесом. Бій пройшов у першій напівсередній вазі.

Українець домінував у поєдинку та у другому раунді лівим боковим по корпусу відправив опонента на коліно. Потім аргентинець відмовився від бою.

Для Харциза це п'ята перемога та четверта дострокова. У Веласкеса вже 19-та поразка, за чотирьох перемог і однієї нічиєї.

Чоботар, який встиг виступити за Україну та Молдову, зустрівся з уругвайцем Хосе Пердомо.

Перший раунд пройшов під диктування Чеботаря. Українець сильно бив суперника і той відмовився виходити на другий раунд.

Для Василя це 16-та перемога, восьма дострокова. У Пердомо це перша поразка за п'яти перемог.

Найважче довелося Коренєву, який у бою з аргентинським джорніменом Хав'єром Масіелем провів усі відведені раунди.

Українець домінував над опонентом, але не зміг нокаутувати. Суперник просто закрився у захисті.

За підсумком поєдинку українцю віддали перемогу одноголосним рішенням суддів.

Денис виграв свій 13-й бій. Також у нього шість нокаутів та одна нічия. Для Масіеля це 24 поразка. При цьому у нього 34 перемоги та 23 дострокові.

Нагадаємо, раніше Ф'юрі розповів, як зможе побити в реванші українця Олександра Усика. Бій відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії.

Також Усика викликав на реванш тренер чемпіона світу за версією IBF Даніель Дюбуа.

бокс професійний бокс Василь Чоботар українські боксери Ярослав Харциз

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