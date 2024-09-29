Ярослав Харциз та інші українці здобули перемоги на шоу у Винниках

Харциз та Чеботар здобули швидкі дострокові перемоги у Винниках
У Винниках відбулося боксерське шоу, де виступили колишні боксери збірної України. Публіку порадували боями Ярослава Харциза, Василя Чеботаря та Дениса Коренєва.
Усі українці свої поєдинки виграли, повідомив портал Новини.LIVE.
Як виступили українці у Винниках
Харциз у своєму поєдинку зустрівся з аргентинським джорніменом Аланом Себастьяном Веласкесом. Бій пройшов у першій напівсередній вазі.
Українець домінував у поєдинку та у другому раунді лівим боковим по корпусу відправив опонента на коліно. Потім аргентинець відмовився від бою.
Для Харциза це п'ята перемога та четверта дострокова. У Веласкеса вже 19-та поразка, за чотирьох перемог і однієї нічиєї.
Чоботар, який встиг виступити за Україну та Молдову, зустрівся з уругвайцем Хосе Пердомо.
Перший раунд пройшов під диктування Чеботаря. Українець сильно бив суперника і той відмовився виходити на другий раунд.
Для Василя це 16-та перемога, восьма дострокова. У Пердомо це перша поразка за п'яти перемог.
Найважче довелося Коренєву, який у бою з аргентинським джорніменом Хав'єром Масіелем провів усі відведені раунди.
Українець домінував над опонентом, але не зміг нокаутувати. Суперник просто закрився у захисті.
За підсумком поєдинку українцю віддали перемогу одноголосним рішенням суддів.
Денис виграв свій 13-й бій. Також у нього шість нокаутів та одна нічия. Для Масіеля це 24 поразка. При цьому у нього 34 перемоги та 23 дострокові.
Нагадаємо, раніше Ф'юрі розповів, як зможе побити в реванші українця Олександра Усика. Бій відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії.
Також Усика викликав на реванш тренер чемпіона світу за версією IBF Даніель Дюбуа.
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