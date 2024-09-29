Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Харцыз и Чеботарь одержали быстрые досрочные победы в Винниках arrow

Харцыз и Чеботарь одержали быстрые досрочные победы в Винниках

29 сентября 2024 00:46
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Ярослав Харцыз и другие украинцы одержали победы на шоу в Винниках
Ярослав Харцыз — Алан Веласкес. Фото: luckypunchnet
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

В Винниках состоялось боксерское шоу, где выступили бывшие боксеры сборной Украины. Публику порадовали боями Ярослава Харцыза, Василия Чеботаря и Дениса Коренева.

Все украинцы свои поединки выиграли, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Как выступили украинцы в Винниках

Харцыз в своем поединке встретился с аргентинским джорнименом Аланом Себастьяном Веласкесом. Бой прошел в первом полусреднем весе.

Украинец доминировал в поединке и во втором раунде левым боковым по корпусу отправил оппонента на колено. Затем аргентинец отказался от боя.

Для Харцыза это пятая победа и четвертая досрочная. У Веласкеса уже 19-е поражение, при четырех победах и одной ничьей.

Чеботарь, который успел выступить за Украину и за Молдову, встретился с уругвайцем Хосе Пердомо.

Первый раунд прошел под диктовку Чеботаря. Украинец избивал соперника и тот отказался выходить на второй раунд.

Для Василия это 16-я победа, восьмая досрочная. У Пердомо это первое поражение при пяти победах.

Тяжелее всех пришлось Кореневу, который в бою с аргентинским джорнименом Хавьером Масиэлем провел все отведенные раунды.

Украинец доминировал над оппонентом, но не смог нокаутировать. Оппонента просто закрылся в защите.

По итогу поединка украинцу отдали победу единогласным решением судей.

Денис выиграл свой 13-й бой. Также у него шесть нокаутов, и одна ничья. Для Масиэля это 24-е поражение. При этом у него 34 победы и 23 досрочные.

Напомним, ранее Фьюри рассказал как сможет побить в реванше украинца Александра Усика. Бой состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Также Усика вызвал на реванш тренер чемпиона мира по версии IBF Даниэль Дюбуа.

бокс профессиональный бокс Василий Чеботарь украинские боксеры Ярослав Харцыз

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:32 Сам сдался в плен и работал на пропаганду РФ — как суд наказал бойца ВСУ

01:30 Кого из женщин в октябре возьмут на учет в ТЦК — уже есть список профессий

00:48 План, без гарантий целостности Украины — Швейцария поддержала инициативу Китая

00:07 Свитолина переехала жить в Киев и ходит по городу на костылях — что произошло

00:03 Трамп с нами — Зеленской после встречи с миллиардером сделал заявление

28 сентября 2024

23:53 Майор брал взятки с солдат-нарушителей — какой штраф ему назначил суд

23:28 В Киевской области женщины проходят военное обучение, чтобы поддержать силы ПВО

23:02 Блинкен прокомментировал отношение США к Плану победы Зеленского

22:39 В Укрэнерго сообщили, стоит ли готовиться к отключениям света в воскресенье

22:22 В полиции показали жуткие кадры удара РФ по больнице в Сумах

01:32 Сам сдался в плен и работал на пропаганду РФ — как суд наказал бойца ВСУ

01:30 Кого из женщин в октябре возьмут на учет в ТЦК — уже есть список профессий

00:48 План, без гарантий целостности Украины — Швейцария поддержала инициативу Китая

00:07 Свитолина переехала жить в Киев и ходит по городу на костылях — что произошло

00:03 Трамп с нами — Зеленской после встречи с миллиардером сделал заявление

28 сентября 2024

23:53 Майор брал взятки с солдат-нарушителей — какой штраф ему назначил суд

23:28 В Киевской области женщины проходят военное обучение, чтобы поддержать силы ПВО

23:02 Блинкен прокомментировал отношение США к Плану победы Зеленского

22:39 В Укрэнерго сообщили, стоит ли готовиться к отключениям света в воскресенье

22:22 В полиции показали жуткие кадры удара РФ по больнице в Сумах

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Text

12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд