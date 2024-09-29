Ярослав Харцыз и другие украинцы одержали победы на шоу в Винниках

Ярослав Харцыз — Алан Веласкес. Фото: luckypunchnet

В Винниках состоялось боксерское шоу, где выступили бывшие боксеры сборной Украины. Публику порадовали боями Ярослава Харцыза, Василия Чеботаря и Дениса Коренева.

Все украинцы свои поединки выиграли, сообщил портал Новини.LIVE.

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Харцыз в своем поединке встретился с аргентинским джорнименом Аланом Себастьяном Веласкесом. Бой прошел в первом полусреднем весе.

Украинец доминировал в поединке и во втором раунде левым боковым по корпусу отправил оппонента на колено. Затем аргентинец отказался от боя.

Для Харцыза это пятая победа и четвертая досрочная. У Веласкеса уже 19-е поражение, при четырех победах и одной ничьей.

Чеботарь, который успел выступить за Украину и за Молдову, встретился с уругвайцем Хосе Пердомо.

Первый раунд прошел под диктовку Чеботаря. Украинец избивал соперника и тот отказался выходить на второй раунд.

Для Василия это 16-я победа, восьмая досрочная. У Пердомо это первое поражение при пяти победах.

Тяжелее всех пришлось Кореневу, который в бою с аргентинским джорнименом Хавьером Масиэлем провел все отведенные раунды.

Украинец доминировал над оппонентом, но не смог нокаутировать. Оппонента просто закрылся в защите.

По итогу поединка украинцу отдали победу единогласным решением судей.

Денис выиграл свой 13-й бой. Также у него шесть нокаутов, и одна ничья. Для Масиэля это 24-е поражение. При этом у него 34 победы и 23 досрочные.

Напомним, ранее Фьюри рассказал как сможет побить в реванше украинца Александра Усика. Бой состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Также Усика вызвал на реванш тренер чемпиона мира по версии IBF Даниэль Дюбуа.