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Тренер Дюбуа дерзко обратился к Усику

24 сентября 2024 09:27
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Тренер Дюбуа вызвал Усика на реванш после победы над Джошуа
Александр Усик — Даниэль Дюбуа. Фото: Reuters
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа неожиданно нокаутировал Энтони Джошуа. Когда же его команду спросили о планах, то они начали говорить об чемпионе WBC, WBO, WBA Александре Усике.

Тренер Дюбуа Дон Чарльз после боя вызвал на поединок Усика, передает промоутерская компания Queensberry Promotions.

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Дюбуа хочет реванш с Усиком

После уверенной победы над Дюбуа его тренер заявил, что вызывает на поединок Усика.

"Я бросаю вызов Усику. Хочу, чтобы они снова привели Усика. Я бросаю им вызов", — сказал Чарльз.

Интересно, что боксеры встречались в поединке в 2023-м году и тот бой нокаутом в девятом раунде выиграл Усик. При этом победа украинца вызвала множество споров, поскольку Дюбуа, промоутер и команда винят рефери в своем поражении.

В пятом раунде первого боя Дюбуа пробил Усику в живот и Александр начал валяться по рингу и корчиться от боли. Рефери увидел удар ниже пояса и дал украинцу очень много времени на восстановление.

В этом моменте боксерская общественность разделилась на тех, кто увидел удар ниже пояса и тех, кто его не увидел. Последние считают удар Даниэля легальным и уверены, что Усик проиграл.

Напомним, что несмотря на поражение Дюбуа, Джошуа заработал намного больше соперника и имеет право на реванш.

Также после поединка Джошуа впервые заговорил о том, может ли он завершить свою боксерскую карьеру.

Александр Усик бокс Энтони Джошуа Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа

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