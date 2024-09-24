Гонорары Джошуа и Дюбуа были раскрыты после боя на Уэмбли в Лондоне

Дюбуа заработал намного меньше Джошуа — источник опубликовал гонорары за бой
В Лондоне 21 декабря состоялось большое боксерское шоу, организаторами которого стали инвесторы из Саудовской Аравии. Возглавил турнир бой чемпиона по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа и бывшего обладателя титула Энтони Джошуа.
После турнира на "Уэмбли" портал Marca опубликовал гонорары участников главного поединка.
IT'S ALL OVER🔥🔥🔥#RiyadhSeasonCard: Wembley Edition#JoshuaDubois | Live NOW on https://t.co/FoiaUucafv: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/zZEm2Vufy9— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 21, 2024
Сколько заработали Дюбуа и Джошуа
По информации источников, Джошуа получил за поединок гарантированный гонорар в размере 7,9 млн долларов. У Дюбуа гарантированная сумма гонорара составила 4,6 млн долларов.
При этом доход за бой Джошуа с гарантированным гонораром и с процентом от проданных платных трансляций может вырасти до 30 млн долларов. У Дюбуа он вырастет всего до 13 млн долларов.
Напомним, что в поединке Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде. Теперь Энтони может взять реванш, который был у него предусмотрен в контракте.
Также после поединка Джошуа впервые заговорил о том, может ли он завершить свою боксерскую карьеру.
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