Гонорари Джошуа та Дюбуа були розкриті після бою на Вемблі в Лондоні

Ентоні Джошуа — Даніель Дюбуа. Фото: Reuters

У Лондоні 21 грудня відбулося велике боксерське шоу, організаторами якого стали інвестори із Саудівської Аравії. Очолив турнір бій чемпіона за версією IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа та колишнього володаря титулу Ентоні Джошуа.

Після турніру на "Вемблі" портал Marca опублікував гонорари учасників головного поєдинку.

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За інформацією джерел, Джошуа отримав за поєдинок гарантований гонорар у розмірі 7,9 млн доларів. У Дюбуа гарантована сума гонорару склала 4,6 млн доларів.

Даніель Дюбуа нокаутував Ентоні Джошуа. Фото: Reuters

При цьому дохід за бій Джошуа з гарантованим гонораром і відсотком від проданих платних трансляцій може зрости до 30 млн доларів. У Дюбуа він зросте лише до 13 млн доларів.

Нагадаємо, що у поєдинку Дюбуа нокаутував Джошуа у п'ятому раунді. Тепер Ентоні може взяти реванш, який був у нього передбачений у контракті.

Також після поєдинку Джошуа вперше заговорив про те, чи він може завершити свою боксерську кар'єру.