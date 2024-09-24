Гонорари Джошуа та Дюбуа були розкриті після бою на Вемблі в Лондоні

Дюбуа заробив набагато менше Джошуа — джерело опублікувало суми гонорарів за бій
У Лондоні 21 грудня відбулося велике боксерське шоу, організаторами якого стали інвестори із Саудівської Аравії. Очолив турнір бій чемпіона за версією IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа та колишнього володаря титулу Ентоні Джошуа.
Після турніру на "Вемблі" портал Marca опублікував гонорари учасників головного поєдинку.
IT'S ALL OVER🔥🔥🔥 #RiyadhSeasonCard : Wembley Edition #JoshuaDubois | Live NOW on https://t.co/FoiaUucafv : Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/zZEm2Vufy9— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 21, 2024
Скільки заробили Дюбуа та Джошуа
За інформацією джерел, Джошуа отримав за поєдинок гарантований гонорар у розмірі 7,9 млн доларів. У Дюбуа гарантована сума гонорару склала 4,6 млн доларів.
При цьому дохід за бій Джошуа з гарантованим гонораром і відсотком від проданих платних трансляцій може зрости до 30 млн доларів. У Дюбуа він зросте лише до 13 млн доларів.
Нагадаємо, що у поєдинку Дюбуа нокаутував Джошуа у п'ятому раунді. Тепер Ентоні може взяти реванш, який був у нього передбачений у контракті.
Також після поєдинку Джошуа вперше заговорив про те, чи він може завершити свою боксерську кар'єру.
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