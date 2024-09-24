Тренер Дюбуа викликав Усика на реванш після перемоги над Джошуа

Олександр Усик — Даніель Дюбуа. Фото: Reuters

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа несподівано нокаутував Ентоні Джошуа. Коли ж його команду запитали про плани, то вони почали говорити про чемпіона WBC, WBO, WBA Олександра Усика.

Тренер Дюбуа Дон Чарльз після бою викликав на поєдинок Усика, передає промоутерська компанія Queensberry Promotions.

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Дюбуа хоче реванш з Усиком

Після впевненої перемоги над Дюбуа, його тренер заявив, що викликає на поєдинок Усика.

"Я кидаю виклик Усику. Хочу, щоб вони знову привели Усика. Я кидаю їм виклик", — сказав Чарльз.

Цікаво, що боксери зустрічалися у поєдинку 2023-го року і той бій нокаутом у дев'ятому раунді виграв Усик. При цьому перемога українця викликала безліч суперечок, оскільки Дюбуа, промоутер та команда звинувачують рефері у своїй поразці.

У п'ятому раунді першого бою Дюбуа пробив Усику в живіт і Олександр почав валятися по рингу і корчитися від болю. Рефері побачив удар нижче пояса та дав українцеві дуже багато часу на відновлення.

У цьому моменті боксерська громадськість розділилася на тих, хто побачив удар нижче за пояса і тих, хто його не побачив. Останні вважають удар Даніеля легальним та впевнені, що Усик програв.

Нагадаємо, що попри поразку Дюбуа, Джошуа заробив набагато більше за суперника і має право на реванш.

Також після поєдинку Джошуа вперше заговорив про те, чи він може завершити свою боксерську кар'єру.