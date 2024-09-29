Ярослав Михалушко став чемпіоном світу WBC у бою з Моліною

Ярослав Михалушко з чемпіонським поясом. Фото: GLOBAL UKRAINIAN PROMOTION

У Винниках відбулося боксерське шоу з українськими боксерами. У головній події турніру українець Ярослав Михалушко зустрівся з мексиканцем Оскаром Моліною Епіносою.

Головним призом в бою був вакантний титул чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі серед молоді, повідомив портал Новини.LIVE.

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Михалушко активно розпочав поєдинок, включивши пресинг по всьому периметру рингу. Українець часто затискав опонента біля канатів і навіть відправив у нокдаун.

У другому та третьому раундах Михалушко також перебивав розгубленого опонента, але цього разу без нокдаунів. При цьому здавалося, що мексиканець стоїть на морально-вольових.

У четвертому раунді Михалушко завершив бій нокаутом. В одному з епізодів українець пробив бічний по печінці, а потім додав ще один хук у голову опонента.

Для Михалушка це восьма перемога та сьома дострокова. У Еспінози перша поразка при дев'яти виграних боях та одній нічиї.

Нагадаємо, раніше Тайсон Ф'юрі поділився своїм планом для перемоги над українським боксером Олександром Усиком в реванші, який відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівській Аравії.

Крім того, тренер чемпіона світу IBF Даніеля Дюбуа також викликав Усика на повторний бій. Він вважає, що вони виграли перший поєдинок з українцем.