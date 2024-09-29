Ярослав Михалушко стал чемпионом мира WBC в бою с Молиной

Ярослав Михалушко с чемпионским поясом. Фото: GLOBAL UKRAINIAN PROMOTION

В Винниках прошло боксерское шоу с украинскими боксерами. В главном событии турнира украинец Ярослав Михалушко встретился с мексиканцем Оскаром Молиной Эпиносой.

На кону в поединке был вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе среди молодежи, сообщил портал Новини.LIVE.

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Михалушко активно начал поединок, включив прессинг по всему периметру ринга. Украинец часто зажимал оппонента у канатов и даже отправил в нокдаун.

Во втором и третьем раундах Михалушко также перебивал растерянного оппонента, но на этот раз без нокдаунов. При этом казалось, что мексиканец стоит на морально-волевых.

В четвертом раунде Михалушко завершил бой нокаутом. В одном из эпизодов украинец пробил боковой по печени, а затем добавил еще один хук в голову падающего оппонента.

Для Михалушко это восьмая победа и седьмая досрочная. У Эспинозы первое поражение при девяти выигранных боях и одной ничье.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри поделился своим планом для победы над украинским боксером Александром Усиком в предстоящем реванше, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.

Кроме того, тренер чемпиона мира IBF Даниэля Дюбуа также вызвал Усика на повторный бой. Он считает, что они выиграли первый поединок с украинцем.