Дружина Усика вибрала відверту сукню для дівич-вечора в Києві

Катерина Усик на дівич-вечорі. Фото: instagram.com/dasha_grinya/

Дружина українського боксера Олександра Усика провела незабутній вечір у компанії подруг. Компанія дівчат організувала вечірку з живою музикою та банкетом.

Катерина Усик поділилася фотографіями з дівич-вечора на своїй сторінці в Instagram.

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Катерина Усик із подругами. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Дівич-вечір дружини Усика

Дружина українського чемпіона підготувалася до свята в одному зі столичних салонів краси. Катерина Усик зробила зачіску та обрала елегантну, але досить відверту вечірню сукню. Образ завершили великі сережки під колір жіночої сумочки клатч.

Катерина Усик у салоні краси. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Дівчата вирушили до ресторану, де провели цілий вечір. Одна із подруг Катерина написала, що саме дружина Усіка стала організаторкою урочистості. Дівчата замовили багатоярусний торт та провели вечір під невеликий концерт, оскільки у закладі була жива музика.

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