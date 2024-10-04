Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Леннокс Льюїс оцінив шанси Усика в бою з Майком Тайсоном arrow

Леннокс Льюїс оцінив шанси Усика в бою з Майком Тайсоном

4 жовтня 2024 11:01
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Льюїс оцінив шанси Усика в бою з Майком Тайсоном
Олександр Усик перед боєм Ентоні Джошуа з Даніелем Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Boyers
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Колишній чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс назвав боксера, який зміг би вистояти у бою з молодим Майком Тайсоном. Таким спортсменом міг би стати Олександр Усик.

Льюїс високо цінує бійцівські якості українського боксера, повідомляє Daily News Reel.

Читайте також:

Один із найвідоміших боксерів в історії цього виду спорту Леннокс Льюїс розповів про те, який бій хотів би побачити. Цей поєдинок не відбудеться через різницю у віці спортсменів.

Леннокс Льюїс та Евандер Холіфілд
Леннокс Льюїс (праворуч) та Евандер Холіфілд. Фото: instagram.com/mrlennoxlewis/

Майк Тайсон проти Олександра Усика

Льюїс оцінив шанси на перемогу чемпіона WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександра Усика у бою проти Майка Тайсона. Британець вважає американського боксера першокласним спортсменом, якому не було рівних у молодості.

Льюїс з повагою ставиться до Тайсона і вважає, що у розквіті сил Майка американець міг зламати опір будь-якого суперника. У протистоянні з легендарним боксером можна було уникнути поразки лише внаслідок швидкості реакції, витримки та вміння ухилятися від ударів.

Майк Тайсон
Майк Тайсон у вересні 2024 року. Фото: Reuters/Kevin Jairaj

Леннокс Льюїс заявив, що тільки Олександр Усик зміг би впоратися з натиском Майка Тайсона, хоча українцю теж було б важко вистояти у бою з американцем.

Бій Майка Тайсона із Джейком Полом відбудеться 15 листопада. А вже 21 грудня у Саудівській Аравії пройде реванш за участю Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, Нацбанк України випустить монету, яка буде присвячена одній із найголовніших перемог Олександра Усика на рингу.

Нещодавно український боксер опублікував новий вірш. Усик із римою розповів про своє затримання у Польщі.

спорт Олександр Усик бокс Майк Тайсон Леннокс Льюїс

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:28 Заробили понад 40 млн грн — СБУ викрила масштабну схему бізнесу на ухилянтах

12:22 Рош га-Шана в Умані — що відбувається в зоні паломництва сьогодні

12:17 Плануйте маршрути заздалегідь — в Одесізакрили проїзд по вулиці Степній

12:15 Рішення про економічне бронювання вже ухвалено — нардеп

12:15 На Львівщині трапилася моторошна потрійна ДТП — є загиблий

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

12:11 СБУ затримала чоловіка, який шпигував за українськими позиціями під Покровськом

11:46 Напав у лісі — на Одещині затримали ґвалтівника дитини

11:44 Джонсон припустив, що буде з Україною, якщо Трамп виграє вибори

11:35 Готуйтесь до найгіршого — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:20 Гороховський, Гресь та Раміна поділилися історіями про помилки молодості

12:28 Заробили понад 40 млн грн — СБУ викрила масштабну схему бізнесу на ухилянтах

12:22 Рош га-Шана в Умані — що відбувається в зоні паломництва сьогодні

12:17 Плануйте маршрути заздалегідь — в Одесізакрили проїзд по вулиці Степній

12:15 Рішення про економічне бронювання вже ухвалено — нардеп

12:15 На Львівщині трапилася моторошна потрійна ДТП — є загиблий

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

12:11 СБУ затримала чоловіка, який шпигував за українськими позиціями під Покровськом

11:46 Напав у лісі — на Одещині затримали ґвалтівника дитини

11:44 Джонсон припустив, що буде з Україною, якщо Трамп виграє вибори

11:35 Готуйтесь до найгіршого — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:20 Гороховський, Гресь та Раміна поділилися історіями про помилки молодості

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

Text

11:10 Цілодобові "м'ясні штурми" — військовий описав ситуацію під Куп'янськом

Text

08:00 Ситуація на фронті та візит Марка Рютте в Україну — ефір Ранок.LIVE

3 жовтня 2024
Text

21:30 Візит нового генсека НАТО до Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал з Зеленським у Польщі та відхід ЗСУ з Вугледару — ефір Вечір.LIVE

Text

15:17 Підготовка до холодів — що допоможе Києву пройти зиму цього року

Text

13:29 Голова УІНП розповів, чи сприяє Польща пошуку тіл жертв Волинської трагедії

Text

13:00 Кращі танки ЗСУ на Курщині та гучна заява Буданова — ефір День.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

11:28 Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Text

08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2024
Text

22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня