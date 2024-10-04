Льюїс оцінив шанси Усика в бою з Майком Тайсоном

Олександр Усик перед боєм Ентоні Джошуа з Даніелем Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Колишній чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс назвав боксера, який зміг би вистояти у бою з молодим Майком Тайсоном. Таким спортсменом міг би стати Олександр Усик.

Льюїс високо цінує бійцівські якості українського боксера, повідомляє Daily News Reel.

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Леннокс Льюїс (праворуч) та Евандер Холіфілд. Фото: instagram.com/mrlennoxlewis/

Майк Тайсон проти Олександра Усика

Льюїс оцінив шанси на перемогу чемпіона WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександра Усика у бою проти Майка Тайсона. Британець вважає американського боксера першокласним спортсменом, якому не було рівних у молодості.

Льюїс з повагою ставиться до Тайсона і вважає, що у розквіті сил Майка американець міг зламати опір будь-якого суперника. У протистоянні з легендарним боксером можна було уникнути поразки лише внаслідок швидкості реакції, витримки та вміння ухилятися від ударів.

Майк Тайсон у вересні 2024 року. Фото: Reuters/Kevin Jairaj

Леннокс Льюїс заявив, що тільки Олександр Усик зміг би впоратися з натиском Майка Тайсона, хоча українцю теж було б важко вистояти у бою з американцем.

Бій Майка Тайсона із Джейком Полом відбудеться 15 листопада. А вже 21 грудня у Саудівській Аравії пройде реванш за участю Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

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