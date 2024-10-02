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Усик прочитав вірш про своє затримання у Польщі

2 жовтня 2024 16:03
Сергій Романчук - Редактор
Усик розповів у вірші, чому його затримали у Кракові
Боксер Олександр Усик у літаку. Фото: www.instagram.com/usykaa
Сергій Романчук - Редактор

Український боксер Олександр Усик продовжує готуватися до другого бою з Тайсоном Ф'юрі. У перерві між тренуваннями спортсмен написав новий вірш.

Усик на своїй сторінці в Instagram з римою описав події, які нещодавно відбулися з ним у Польщі.

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У середині вересня 2024 року Олександр Усік опинився в епіцентрі скандалу в одному з польських аеропортів. Поліцейські затримали українця після того, як він пройшов контроль на рейс із Кракова.

Олександр Усик
Олександр Усик декламує вірш. Фото: скріншот instagram.com/usykaa/

Іронічний вірш Усика

Через два тижні після інциденту в аеропорту Кракова боксер записав вірш про те, що насправді сталося у Польщі. Олександр Усик вирішив поділитися зі своїми шанувальниками твором.

"В стихах, а може у віршах, я хочу вам поведать інформацію, 

За що затримали мене, та просто так складається. 

Багато галасу навів своєю поведінкою. 

Багато хто наговорив, що ніби був з бутилкою. 

Порівнювати стали з чим попало.

Хтось засудив, а хтось підримав сидячи з дивану. 

Подяка кожному й всім за теплоту й мусор! 

Я далі по своїй дорозі пну, не буду брити вуса. 

Дивлюсь на світ з подякою до Бога. 

Бажаю всім в житті знайти свою дорогу. 

Я не герой та не мудак, а десь посередині. 

Бажаю кожному із вас знайти в собі людину", — написав Усик. 

Бій реванш Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, польські поліцейські затримали Олександра Усика у Кракові на вимогу представників авіакомпанії.

Пізніше представник спортсмена Олександр Красюк поділився інформацією про те, через що у боксера стався конфлікт в аеропорту.

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