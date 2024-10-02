Усик розповів у вірші, чому його затримали у Кракові

Усик прочитав вірш про своє затримання у Польщі
Український боксер Олександр Усик продовжує готуватися до другого бою з Тайсоном Ф'юрі. У перерві між тренуваннями спортсмен написав новий вірш.
Усик на своїй сторінці в Instagram з римою описав події, які нещодавно відбулися з ним у Польщі.
У середині вересня 2024 року Олександр Усік опинився в епіцентрі скандалу в одному з польських аеропортів. Поліцейські затримали українця після того, як він пройшов контроль на рейс із Кракова.
Іронічний вірш Усика
Через два тижні після інциденту в аеропорту Кракова боксер записав вірш про те, що насправді сталося у Польщі. Олександр Усик вирішив поділитися зі своїми шанувальниками твором.
"В стихах, а може у віршах, я хочу вам поведать інформацію,
За що затримали мене, та просто так складається.
Багато галасу навів своєю поведінкою.
Багато хто наговорив, що ніби був з бутилкою.
Порівнювати стали з чим попало.
Хтось засудив, а хтось підримав сидячи з дивану.
Подяка кожному й всім за теплоту й мусор!
Я далі по своїй дорозі пну, не буду брити вуса.
Дивлюсь на світ з подякою до Бога.
Бажаю всім в житті знайти свою дорогу.
Я не герой та не мудак, а десь посередині.
Бажаю кожному із вас знайти в собі людину", — написав Усик.
Бій реванш Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії.
Нагадаємо, польські поліцейські затримали Олександра Усика у Кракові на вимогу представників авіакомпанії.
Пізніше представник спортсмена Олександр Красюк поділився інформацією про те, через що у боксера стався конфлікт в аеропорту.
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