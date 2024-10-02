Усик рассказал в стихотворении, почему его задержали в Кракове

Боксер Александр Усик в самолете. Фото: www.instagram.com/usykaa

Украинский боксер Александр Усик продолжает готовиться ко второму бою с Тайсоном Фьюри. В перерыве между тренировками спортсмен написал новое стихотворение.

Усик на своей странице в Instagram с рифмой описал события, которые недавно произошли с ним в Польше.

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В середине сентября 2024 года Александр Усик оказался в эпицентре скандала в одном из польских аэропортов. Полицейские задержали украинца после того, как он прошел контроль на рейс из Кракова.

Александр Усик декламирует стихотворение. Фото: скриншот instagram.com/usykaa/

Ироничное стихотворение Усика

Спустя две недели после инцидента в аэропорту Кракова боксер записал стихотворение о том, что на самом деле произошло в Польше. Александр Усик решил поделиться со своими поклонниками произведением.

"В стихах, а може у віршах, я хочу вам поведать інформацію,

За що затримали мене, та просто так складається.

Багато галасу навів своєю поведінкою.

Багато хто наговорив, що ніби був з бутилкою.

Порівнювати стали з чим попало.

Хтось засудив, а хтось підримав сидячи з дивану.

Подяка кожному й всім за теплоту й мусор!

Я далі по своїй дорозі пну, не буду брити вуса.

Дивлюсь на світ з подякою до Бога.

Бажаю всім в житті знайти свою дорогу.

Я не герой та не мудак, а десь посередині.

Бажаю кожному із вас знайти в собі людину", — написал Усик.

Бой реванш Тайсона Фьюри с Александром Усиком состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Напомним, польские полицейские задержали Александра Усика в Кракове по требованию представителей авиакомпании.

Позже представитель спортсмена Александр Красюк поделился информацией о том, из-за чего у боксера произошел конфликт в аєропорту.