Усик рассказал в стихотворении, почему его задержали в Кракове

Усик прочитал стихотворение о своем задержании в Польше
Украинский боксер Александр Усик продолжает готовиться ко второму бою с Тайсоном Фьюри. В перерыве между тренировками спортсмен написал новое стихотворение.
Усик на своей странице в Instagram с рифмой описал события, которые недавно произошли с ним в Польше.
В середине сентября 2024 года Александр Усик оказался в эпицентре скандала в одном из польских аэропортов. Полицейские задержали украинца после того, как он прошел контроль на рейс из Кракова.
Ироничное стихотворение Усика
Спустя две недели после инцидента в аэропорту Кракова боксер записал стихотворение о том, что на самом деле произошло в Польше. Александр Усик решил поделиться со своими поклонниками произведением.
"В стихах, а може у віршах, я хочу вам поведать інформацію,
За що затримали мене, та просто так складається.
Багато галасу навів своєю поведінкою.
Багато хто наговорив, що ніби був з бутилкою.
Порівнювати стали з чим попало.
Хтось засудив, а хтось підримав сидячи з дивану.
Подяка кожному й всім за теплоту й мусор!
Я далі по своїй дорозі пну, не буду брити вуса.
Дивлюсь на світ з подякою до Бога.
Бажаю всім в житті знайти свою дорогу.
Я не герой та не мудак, а десь посередині.
Бажаю кожному із вас знайти в собі людину", — написал Усик.
Бой реванш Тайсона Фьюри с Александром Усиком состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Напомним, польские полицейские задержали Александра Усика в Кракове по требованию представителей авиакомпании.
Позже представитель спортсмена Александр Красюк поделился информацией о том, из-за чего у боксера произошел конфликт в аєропорту.
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