Леннокс Льюис оценил шансы Усика в бою с Майком Тайсоном
Бывший чемпион мира по боксу Леннокс Льюис назвал боксера, который смог бы выстоять в бою с молодым Майком Тайсоном. Таким спортсменом мог бы стать Александр Усик.
Льюис высоко ценит бойцовские качества украинского боксера, сообщает Daily News Reel.
Один из самых известных боксеров в истории этого вида спорта Леннокс Льюис рассказал о том, какой бой хотел бы увидеть. Этот поединок не состоится из-за разницы в возрасте спортсменов.
Майк Тайсон против Александра Усика
Льюис оценил шансы на победу чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика в бою против Майка Тайсона. Британец считает американского боксера первоклассным спортсменом, которому не было равных в молодости.
Льюис с уважением относится к Тайсону и считает, что в расцвете сил Майка американец мог сломить сопротивление любого соперника. В противостоянии с легендарным боксером можно было избежать поражения только за счет быстроты реакции, выдержки и умения уклоняться от ударов.
Леннокс Льюис заявил, что только Александр Усик смог бы справиться с напором Майка Тайсона, хотя украинцу тоже было бы тяжело выстоять в бою с американцем.
Бой Майка Тайсона с Джейком Полом состоится 15 ноября. А уже 21 декабря в Саудовской Аравии пройдет реванш с участием Александра Усика и Тайсона Фьюри.
Напомним, Нацбанк Украины выпустит монету, которая будет посвящена одной из самых главных побед Александра Усика на ринге.
Недавно украинский боксер опубликовал новое стихотворение. Усик с рифмой рассказал о своем задержании в Польше.
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