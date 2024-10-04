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Леннокс Льюис оценил шансы Усика в бою с Майком Тайсоном

4 октября 2024 11:01
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Льюис оценил шансы Усика в бою с Майком Тайсоном
Александр Усик перед боем Энтони Джошуа с Даниэлем Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Boyers
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Бывший чемпион мира по боксу Леннокс Льюис назвал боксера, который смог бы выстоять в бою с молодым Майком Тайсоном. Таким спортсменом мог бы стать Александр Усик. 

Льюис высоко ценит бойцовские качества украинского боксера, сообщает Daily News Reel

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Один из самых известных боксеров в истории этого вида спорта Леннокс Льюис рассказал о том, какой бой хотел бы увидеть. Этот поединок не состоится из-за разницы в возрасте спортсменов. 

Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд
Леннокс Льюис (справа) и Эвандер Холифилд. Фото: instagram.com/mrlennoxlewis/

Майк Тайсон против Александра Усика 

Льюис оценил шансы на победу чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика в бою против Майка Тайсона. Британец считает американского боксера первоклассным спортсменом, которому не было равных в молодости. 

Льюис с уважением относится к Тайсону и считает, что в расцвете сил Майка американец мог сломить сопротивление любого соперника. В противостоянии с легендарным боксером можно было избежать поражения только за счет быстроты реакции, выдержки и умения уклоняться от ударов. 

Майк Тайсон
Майк Тайсон в сентябре 2024 года. Фото: Reuters/Kevin Jairaj

Леннокс Льюис заявил, что только Александр Усик смог бы справиться с напором Майка Тайсона, хотя украинцу тоже было бы тяжело выстоять в бою с американцем. 

Бой Майка Тайсона с Джейком Полом состоится 15 ноября. А уже 21 декабря в Саудовской Аравии пройдет реванш с участием Александра Усика и Тайсона Фьюри. 

Напомним, Нацбанк Украины выпустит монету, которая будет посвящена одной из самых главных побед Александра Усика на ринге. 

Недавно украинский боксер опубликовал новое стихотворение. Усик с рифмой рассказал о своем задержании в Польше. 

спорт Александр Усик бокс Майк Тайсон Леннокс Льюис

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