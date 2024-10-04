Льюис оценил шансы Усика в бою с Майком Тайсоном

Александр Усик перед боем Энтони Джошуа с Даниэлем Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Бывший чемпион мира по боксу Леннокс Льюис назвал боксера, который смог бы выстоять в бою с молодым Майком Тайсоном. Таким спортсменом мог бы стать Александр Усик.

Льюис высоко ценит бойцовские качества украинского боксера, сообщает Daily News Reel.

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Леннокс Льюис (справа) и Эвандер Холифилд. Фото: instagram.com/mrlennoxlewis/

Майк Тайсон против Александра Усика

Льюис оценил шансы на победу чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика в бою против Майка Тайсона. Британец считает американского боксера первоклассным спортсменом, которому не было равных в молодости.

Льюис с уважением относится к Тайсону и считает, что в расцвете сил Майка американец мог сломить сопротивление любого соперника. В противостоянии с легендарным боксером можно было избежать поражения только за счет быстроты реакции, выдержки и умения уклоняться от ударов.

Майк Тайсон в сентябре 2024 года. Фото: Reuters/Kevin Jairaj

Леннокс Льюис заявил, что только Александр Усик смог бы справиться с напором Майка Тайсона, хотя украинцу тоже было бы тяжело выстоять в бою с американцем.

Бой Майка Тайсона с Джейком Полом состоится 15 ноября. А уже 21 декабря в Саудовской Аравии пройдет реванш с участием Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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