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Майк Тайсон сделал важное заявление о своем следующем бое

19 июля 2024 18:02
Валерий Ковалевич - Редактор
Майк Тайсон откровенно рассказал о своей главной зависимости
Майк Тайсон отвечает на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/miketyson/
Валерий Ковалевич - Редактор

Легендарный боксер Майк Тайсон не сомневается в том, что его возвращение на ринг окажется триумфальным. Опытный спортсмен рассказал о мотивации, которая заставила его согласиться на этот поединок. 

"Железный Майк" признался, что не сумел справиться со своей зависимостью, сообщает Esquire.

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Майк Тайсон продолжает подготовку к возвращению на ринг. Первым соперником 58-летнего боксера станет блогер Джейк Пол. Любитель, который младше "Железного Майка" на 31 год, увлекается единоборствами и не сомневается, что сможет проявить себя в бою с легендарным боксером. 

Майк Тайсон и Джейк Пол
Майк Тайсон и Джейк Пол. Фото: instagram.com/miketyson/

Зачем Тайсону поединок с Полом 

Американский спортсмен откровенно признался, что им движет серьезная зависимость, с которой Майк не может справиться. Тайсон жаждет славы и понимает, что поединок с Джейком Полом будут смотреть десятки миллионов болельщиков по всему миру. 

Тайсону нравится, что его предстоящий бой снова обсуждают любители спорта. Он ценит такие мгновения и не может себе представить другую жизнь. "Железный Майк" заявил, что будет стремиться быть в центре внимания до самого конца. 

Бой Майка Тайсона с Джейком Полом состоится 15 ноября 2024 года. 

Напомним, Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

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