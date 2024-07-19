Майк Тайсон откровенно рассказал о своей главной зависимости

Майк Тайсон отвечает на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/miketyson/

Легендарный боксер Майк Тайсон не сомневается в том, что его возвращение на ринг окажется триумфальным. Опытный спортсмен рассказал о мотивации, которая заставила его согласиться на этот поединок.

"Железный Майк" признался, что не сумел справиться со своей зависимостью, сообщает Esquire.

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Майк Тайсон продолжает подготовку к возвращению на ринг. Первым соперником 58-летнего боксера станет блогер Джейк Пол. Любитель, который младше "Железного Майка" на 31 год, увлекается единоборствами и не сомневается, что сможет проявить себя в бою с легендарным боксером.

Майк Тайсон и Джейк Пол. Фото: instagram.com/miketyson/

Зачем Тайсону поединок с Полом

Американский спортсмен откровенно признался, что им движет серьезная зависимость, с которой Майк не может справиться. Тайсон жаждет славы и понимает, что поединок с Джейком Полом будут смотреть десятки миллионов болельщиков по всему миру.

Тайсону нравится, что его предстоящий бой снова обсуждают любители спорта. Он ценит такие мгновения и не может себе представить другую жизнь. "Железный Майк" заявил, что будет стремиться быть в центре внимания до самого конца.

Бой Майка Тайсона с Джейком Полом состоится 15 ноября 2024 года.

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