Владимир Кличко раскрыл факт о своем брате, который знает только он

Владимир Кличко трогательно поздравил брата с днем рождения
Мэр Киева Виталий Кличко празднует день рождения. Самое трогательное поздравление известному в прошлом спортсмену адресовал его родной брат Владимир.
Чемпион Олимпийских игр 1996 на своей странице в Instagram объяснил, почему гордится своим братом.
В пятницу, 19 июля, Виталий Кличко празднует свой 53-й день рождения. Одним из первых бывшего чемпиона мира по боксу поздравил его брат Владимир. Он написал, что до сих пор берет пример с легендарного спортсмена и знает, что может рассчитывать на любую помощь Виталия.
Что Владимир Кличко написал о брате
Владимир Кличко младше брата на пять лет, однако иногда он думает, что является старшим братом в семье. Дело в юношеском запале и неутомимой энергии, которые до сих пор свойственным Виталию.
По словам Владимира, старший брат спортивной династии всегда умудряется воплощать в жизнь даже те мечты, которые кажутся несбыточными. Из-за этого Владимиру кажется, что Виталий является младшим братом в семье.
"Мы понимаем друг друга с полуслова, часто даже не нужно что-либо говорить или объяснять. Мы вместе смеемся, решаем какие-то вопросы, вместе иногда скучаем. И всегда идем бок о бок, поэтому побеждаем всегда вместе", — написал Владимир.
Бывший боксер добавил, что благодарен брату за все, что тот делает для семьи. Отдельно Владимир поздравил с именинником маму.
Напомним, Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.
Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом.
Роналду с женой откровенно показали, чем занимаются в сауне.
Луческу готовится возглавить известную европейскую сборную — о чем речь.
Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы — что известно.
Читайте Новини.LIVE!