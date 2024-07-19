Владимир Кличко раскрыл факт о своем брате, который знает только он

Владимир (слева) и Виталий Кличко. Фото: instagram.com/klitschko/

Мэр Киева Виталий Кличко празднует день рождения. Самое трогательное поздравление известному в прошлом спортсмену адресовал его родной брат Владимир.

Чемпион Олимпийских игр 1996 на своей странице в Instagram объяснил, почему гордится своим братом.

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В пятницу, 19 июля, Виталий Кличко празднует свой 53-й день рождения. Одним из первых бывшего чемпиона мира по боксу поздравил его брат Владимир. Он написал, что до сих пор берет пример с легендарного спортсмена и знает, что может рассчитывать на любую помощь Виталия.

Братья Кличко и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Фото: instagram.com/klitschko/

Что Владимир Кличко написал о брате

Владимир Кличко младше брата на пять лет, однако иногда он думает, что является старшим братом в семье. Дело в юношеском запале и неутомимой энергии, которые до сих пор свойственным Виталию.

По словам Владимира, старший брат спортивной династии всегда умудряется воплощать в жизнь даже те мечты, которые кажутся несбыточными. Из-за этого Владимиру кажется, что Виталий является младшим братом в семье.

"Мы понимаем друг друга с полуслова, часто даже не нужно что-либо говорить или объяснять. Мы вместе смеемся, решаем какие-то вопросы, вместе иногда скучаем. И всегда идем бок о бок, поэтому побеждаем всегда вместе", — написал Владимир.

Поздравление от Владимира Кличко. Фото: скриншот instagram.com/klitschko/

Бывший боксер добавил, что благодарен брату за все, что тот делает для семьи. Отдельно Владимир поздравил с именинником маму.

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