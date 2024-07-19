Володимир Кличко розкрив факт про свого брата, який знає лише він

Володимир (ліворуч) та Віталій Кличко. Фото: instagram.com/klitschko/

Мер Києва Віталій Кличко святкує день народження. Найзворушливіше вітання відомому у минулому спортсмену адресував його рідний брат Володимир.

Чемпіон Олімпійських ігор 1996 року на своїй сторінці в Instagram пояснив, чому пишається своїм братом.

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У п'ятницю, 19 липня, Віталій Кличко святкує свій 53-й день народження. Одним із перших колишнього чемпіона світу з боксу привітав його брат Володимир. Він написав, що досі бере приклад із легендарного спортсмена та знає, що може розраховувати на будь-яку допомогу Віталія.

Брати Клички та голова МЗС ФРН Анналена Бербок. Фото: instagram.com/klitschko/

Що Володимир Кличко написав про брата

Володимир Кличко молодший за брата на п'ять років, проте іноді він думає, що є старшим братом у родині. Справа в юнацькому запалі та невтомній енергії, яка досі властива Віталію.

За словами Володимира, старший брат спортивної династії завжди вмудряється втілювати в життя навіть ті мрії, які здаються нездійсненними. Через це Володимиру здається, що Віталій є молодшим братом у ній.

"Ми розуміємо одне одного з півслова, часто навіть не потрібно щось говорити або пояснювати. Ми разом сміємося, розв'язуємо якісь питання, разом іноді нудьгуємо. І завжди йдемо пліч-о-пліч, тому перемагаємо завжди разом", — написав Володимир.

Привітання від Володимира Кличка. Фото: скриншот instagram.com/klitschko/

Колишній боксер додав, що вдячний братові за все, що робить для сім'ї. Окремо Володимир привітав з іменинником маму.

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