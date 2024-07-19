Майк Тайсон відверто розповів про свою головну залежність

Майк Тайсон відповідає на запитання журналістів. Фото: instagram.com/miketyson/

Легендарний боксер Майк Тайсон не сумнівається, що його повернення на ринг виявиться тріумфальним. Досвідчений спортсмен розповів про мотивацію, яка змусила його погодитись на цей поєдинок.

"Залізний Майк" зізнався, що не зміг впоратися зі своєю залежністю, повідомляє Esquire.

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Майк Тайсон продовжує підготовку до повернення на ринг. Першим суперником 58-річного боксера стане блогер Джейк Пол. Аматор, який молодший за "Залізний Майк" на 31 рік, захоплюється єдиноборствами й не сумнівається, що зможе проявити себе в бою з легендарним боксером.

Майк Тайсон та Джейк Пол. Фото: instagram.com/miketyson/

Навіщо Тайсону поєдинок із Полом

Американський спортсмен відверто зізнався, що ним рухає серйозна залежність, з якою Майк не може впоратися. Тайсон прагне слави та розуміє, що поєдинок з Джейком Полом дивитимуться десятки мільйонів вболівальників по всьому світу.

Тайсону подобається, що його майбутній бій знову обговорюють любителі спорту. Він цінує такі миті й не може собі уявити інше життя. "Залізний Майк" заявив, що прагнутиме бути в центрі уваги до самого кінця.

Бій Майка Тайсона з Джейком Полом відбудеться 15 листопада 2024 року.

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