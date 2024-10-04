Жена Усика выбрала откровенное платье для девичника в Киеве

Екатерина Усик на девичнике. Фото: instagram.com/dasha_grinya/

Жена украинского боксера Александра Усика провела незабываемый вечер в компании подруг. Компания девушек организовала вечеринку с живой музыкой и банкетом.

Екатерина Усик поделилась фотографиями с девичника на своей странице в Instagram.

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Екатерина Усик с подругами. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Девичник жены Усика

Супруга украинского чемпиона подготовилась к празднику в одном из столичных салонов красоты. Екатерина Усик сделала прическу и выбрала элегантное, но достаточно откровенное вечернее платье. Образ завершили большие серьги под цвет дамской сумочки клатч.

Екатерина Усик в салоне красоты. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Девушки отправились в ресторан, где провели целый вечер. Одна из подруг Екатерина написала, что именно жена Усика стала виновницей торжества. Девушки заказали многоярусный торт и провели вечер под небольшой концерт, поскольку в заведении была живая музыка.

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