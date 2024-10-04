Жена Усика выбрала откровенное платье для девичника в Киеве

Жена Усика сменила образ ради уникальной вечеринки
Жена украинского боксера Александра Усика провела незабываемый вечер в компании подруг. Компания девушек организовала вечеринку с живой музыкой и банкетом.
Екатерина Усик поделилась фотографиями с девичника на своей странице в Instagram.
Александр Усик продолжает подготовку к реваншу против Тайсона Фьюри. Спортсмен активно тренируется, чтобы сохранить статус абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Его супруга осталась в Украине с детьми. Однако Екатерина находит время, чтобы повеселиться.
Девичник жены Усика
Супруга украинского чемпиона подготовилась к празднику в одном из столичных салонов красоты. Екатерина Усик сделала прическу и выбрала элегантное, но достаточно откровенное вечернее платье. Образ завершили большие серьги под цвет дамской сумочки клатч.
Девушки отправились в ресторан, где провели целый вечер. Одна из подруг Екатерина написала, что именно жена Усика стала виновницей торжества. Девушки заказали многоярусный торт и провели вечер под небольшой концерт, поскольку в заведении была живая музыка.
Напомним, бывший чемпион мира по боксу Леннокс Льюис поделился прогнозом на бой Александра Усика с Майком Тайсоном.
Недавно Александр Усик записал новое стихотворение, в котором рассказал о своем задержании в краковском аэропорту.
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