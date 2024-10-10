Василь Ломаченко може завершити кар'єру у 2025 році

Василь Ломаченко. Фото: Top Rank

Український чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко не боксуватиме до кінця року. У світі боксу взагалі ширяться чутки про те, що боксер завершить кар'єру.

Підтвердив інформацію про те, що Ломаченко може завершити кар'єру, відомий інсайдер Майкл Копінджер.

Читайте також:

Gervonta Davis була в розмові до бою Василлія Ломаченко - яка є помітною ретиментом - і після суперечки про боротьбу зламалася, Tank буде новим боротьбою Lamont Roach в боротьбі, де вона буде найбільшою favorite. Discussing Gervonta's next fight на ESPN+'s State of Boxing. pic.twitter.com/m8F0Qcqmuf - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 10, 2024

Ломаченко залишить бокс

Коппінджер зазначив, що Ломаченко знав про плани завершити кар'єру ще під час переговорів про бій із Джервонтою Девісом. Домовитись не змогли, а український боксер з того часу осів у США.

Джерело вважає, що у 2025 році публіка не побачить 36-річного українця і він повісить рукавички на цвях.

При цьому у команді Ломаченка раніше заявляли, що він повернеться на ринг наступного року. До того ж, Василь чомусь вів переговори з Девісом, а не відразу йому відмовив.

Василь Ломаченко. Фото: instagram.com/lomus_official

Ломаченко свій крайній бій провів у травні, коли у бою за вакантний чемпіонський титул у домінуючому стилі переміг Джорджа Камбососа. Суперник був іменитий, але стилістично він дуже підходив українцю, який його побив.

Щодо боїв із нинішніми чемпіонами, то добре українець зможе виглядати з володарем титулу WBO Денисом Берінчиком. Джервонта Девіс, Шакур Стівенсон та Вільям Зепеда для вікового Василя є дуже важкими суперниками, у боях з якими він не буде фаворитами.

Нагадаємо, українець Сергій Богачук проведе бій в андеркарті реваншу Усика проти Ф'юрі.

Раніше дружина Усика Катерина змінила образ заради цікавої вечірки.