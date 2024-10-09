Богачук проведе бій в андеркарді реваншу Усика та Ф'юрі

Сергій Богачук відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик готується до реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі. В андеркарді цього двобою виступить ще один український боксер.

Сергій Богачук вже дізнався ім'я свого наступного суперника, повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з розваг Турки Аль-Аш-Шейх у соцмережі X.

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За декілька місяців до бою Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі в Саудівській Аравії продовжує формуватись список поєдинків андеркарда. Українець Сергій Богачук теж виступить на вечорі боксу, на який чекають усі вболівальники цього виду спорту.

Сергій Богачук із дружиною. Фото: instagram.com/ibohachuk/

З ким битиметься Богачук

Колишній чемпіон світу за версією WBC Сергій Богачук вийде на ринг у бою з Ізраїлом Мадримовим (10-1-1, 7 KO) з Узбекистану. Про 29-річного спортсмена відомо, що він був чемпіоном Азії з боксу в середній вазі на аматорському рівні.

Мадримов розпочав професійну кар'єру у 2018 році, а через два роки втратив титул WBA Inter-Continental. Навесні 2024 року боєць з Узбекистану здобув пояс WBA (Super) у напівсередній вазі, проте невдовзі поступився його у поєдинку проти Теренса Кроуфорда.

Нагадаємо, нещодавно українець Денис Берінчик повідомив, що захищатиме титул WBO у легкій вазі в андеркарді бою Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Однак цього поєдинку поки що немає у списку вечора боксу в Саудівській Аравії, який відбудеться 21 грудня.

Нещодавно Леннокс Льюїс поділився думкою про шанси Олександра Усика на перемогу у бою проти Майка Тайсона.