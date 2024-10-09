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Богачук проведет бой в андеркарде реванша Усика и Фьюри — кто в соперниках у украинца

9 октября 2024 10:48
Станислав Костюк - Редактор
Богачук проведет бой в андеркарде реванша Усика и Фьюри
Сергей Богачук отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube
Станислав Костюк - Редактор

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик готовится к реваншу с британцем Тайсоном Фьюри. В андеркарде этого поединка выступит еще один украинский боксер.

Сергей Богачук уже узнал имя своего следующего соперника, сообщил председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх в соцсети X.

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За несколько месяцев до боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии продолжает формироваться список поединков андеркарда. Украинец Сергей Богачук тоже выступит на вечере бокса, которого ждут все болельщики этого вида спорта. 

Сергей Богачук
Сергей Богачук с женой. Фото: instagram.com/ibohachuk/

С кем сразится Богачук 

Бывший чемпион мира по версии WBC Сергей Богачук выйдет на ринг в бою с Исраилом Мадримовым (10-1-1, 7 KO) из Узбекистана. О 29-летнем спортсмене известно, что он был чемпионом Азии по боксу в среднем весе на любительском уровне. 

Мадримов начал профессиональную карьеру в 2018 году, а два года спустя потерял титул WBA Inter-Continental. Весной 2024 года боец из Узбекистана завоевал пояс WBA (Super) в полусреднем весе, однако вскоре уступил его в поединке против Теренса Кроуфорда. 

Напомним, недавно украинец Денис Беринчик сообщил, что будет защищать титул WBO в легком весе в андеркарде боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Однако этого поединка пока нет в списке вечера бокса в Саудовской Аравии, который состоится 21 декабря. 

Недавно Леннокс Льюис поделился мнением о шансах Александра Усика на победу в бою против Майка Тайсона. 

спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Бой Усик — Фьюрі Сергей Богачук

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