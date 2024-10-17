Кроуфорд випередив Усика в рейтингу найкращих боксерів світу

Олександр Усик відпочиває після тренування. Фото: instagram.com/usykaa/

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик опустився на друге місце у рейтингу відомого спортивного видання. Українця обійшов атлет, який здобув практично вдвічі більше перемог.

Усик посів друге місце у рейтингу найкращих боксерів світу, повідомляє Sports Illustrated.

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Теренс Кроуфорд зі США посів перше місце у рейтингу найкращих боксерів світу, в якому не вказується вагова категорія спортсменів. У серпні 2024 року американець переміг Ізраїла Мадрімова у бою за титул чемпіона світу за версією WBA та пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBO у першій середній вазі.

Теренс Кроуфорд на церемонії зважування. Фото: instagram.com/tbudcrawford/

Усик посів друге місце

Український чемпіон поступився американцеві лідерством у рейтингу, але випередив інших конкурентів, серед яких виявилося багато відомих спортсменів. Проте Олександр Усик проведе цього року реванш із Тайсоном Ф'юрі. У разі перемоги українець може повернути собі перше місце у рейтингу.

Олександр Усик під час спарингу. Фото: instagram.com/usykaa/

На третьому рядку опинився японський боксер Наоя Іноуе. У вересні 2024 року він переміг ірландця Теренса Дохені у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA, IBF та The Ring у другій найлегшій вазі.

Список найкращих боксерів світу

Теренс Кроуфорд (41 перемога, 0 поразок); Олександр Усик (22-0); Наоя Іноуе (28-0); Артур Бетербієв (21-0); Джессі Родрігес (20-0); Сауль Альварес (62-2-2); Дмитро Бівол (23-1); Шакур Стівенсон (21-0); Джервонта Девіс (29-0); Девін Хейні (31-0).

Нагадаємо, відомий боксер розкритикував Василя Ломаченка за поведінку українця за межами рингу.

Також стало відомо, що Ломаченко може вже найближчим часом оголосити про завершення спортивної кар'єри.