Кроуфорд випередив Усика в рейтингу найкращих боксерів світу

Усик втратив лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу — хто випередив українця
Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик опустився на друге місце у рейтингу відомого спортивного видання. Українця обійшов атлет, який здобув практично вдвічі більше перемог.
Усик посів друге місце у рейтингу найкращих боксерів світу, повідомляє Sports Illustrated.
Теренс Кроуфорд зі США посів перше місце у рейтингу найкращих боксерів світу, в якому не вказується вагова категорія спортсменів. У серпні 2024 року американець переміг Ізраїла Мадрімова у бою за титул чемпіона світу за версією WBA та пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBO у першій середній вазі.
Усик посів друге місце
Український чемпіон поступився американцеві лідерством у рейтингу, але випередив інших конкурентів, серед яких виявилося багато відомих спортсменів. Проте Олександр Усик проведе цього року реванш із Тайсоном Ф'юрі. У разі перемоги українець може повернути собі перше місце у рейтингу.
На третьому рядку опинився японський боксер Наоя Іноуе. У вересні 2024 року він переміг ірландця Теренса Дохені у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA, IBF та The Ring у другій найлегшій вазі.
Список найкращих боксерів світу
- Теренс Кроуфорд (41 перемога, 0 поразок);
- Олександр Усик (22-0);
- Наоя Іноуе (28-0);
- Артур Бетербієв (21-0);
- Джессі Родрігес (20-0);
- Сауль Альварес (62-2-2);
- Дмитро Бівол (23-1);
- Шакур Стівенсон (21-0);
- Джервонта Девіс (29-0);
- Девін Хейні (31-0).
Нагадаємо, відомий боксер розкритикував Василя Ломаченка за поведінку українця за межами рингу.
Також стало відомо, що Ломаченко може вже найближчим часом оголосити про завершення спортивної кар'єри.
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