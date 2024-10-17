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Усик втратив лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу — хто випередив українця

17 жовтня 2024 13:32
Станіслав Костюк - Редактор
Кроуфорд випередив Усика в рейтингу найкращих боксерів світу
Олександр Усик відпочиває після тренування. Фото: instagram.com/usykaa/
Станіслав Костюк - Редактор

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик опустився на друге місце у рейтингу відомого спортивного видання. Українця обійшов атлет, який здобув практично вдвічі більше перемог.

Усик посів друге місце у рейтингу найкращих боксерів світу, повідомляє Sports Illustrated.

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Теренс Кроуфорд зі США посів перше місце у рейтингу найкращих боксерів світу, в якому не вказується вагова категорія спортсменів. У серпні 2024 року американець переміг Ізраїла Мадрімова у бою за титул чемпіона світу за версією WBA та пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBO у першій середній вазі.

Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд на церемонії зважування. Фото: instagram.com/tbudcrawford/

Усик посів друге місце

Український чемпіон поступився американцеві лідерством у рейтингу, але випередив інших конкурентів, серед яких виявилося багато відомих спортсменів. Проте Олександр Усик проведе цього року реванш із Тайсоном Ф'юрі. У разі перемоги українець може повернути собі перше місце у рейтингу.

Олександр Усик
Олександр Усик під час спарингу. Фото: instagram.com/usykaa/

На третьому рядку опинився японський боксер Наоя Іноуе. У вересні 2024 року він переміг ірландця Теренса Дохені у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA, IBF та The Ring у другій найлегшій вазі.

Список найкращих боксерів світу

  1. Теренс Кроуфорд (41 перемога, 0 поразок);
  2. Олександр Усик (22-0);
  3. Наоя Іноуе (28-0);
  4. Артур Бетербієв (21-0);
  5. Джессі Родрігес (20-0);
  6. Сауль Альварес (62-2-2);
  7. Дмитро Бівол (23-1);
  8. Шакур Стівенсон (21-0);
  9. Джервонта Девіс (29-0);
  10. Девін Хейні (31-0).

Нагадаємо, відомий боксер розкритикував Василя Ломаченка за поведінку українця за межами рингу.

Також стало відомо, що Ломаченко може вже найближчим часом оголосити про завершення спортивної кар'єри.

бокс Девін Хейні Теренс Кроуфорд спорт Олександр Усик

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